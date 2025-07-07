高盛新加坡路演 國際重量級投資人高度關注這三大台廠

高盛證券上周於新加坡舉行路演（Roadshow），總結三大重點，包括：一、投資人對整體AI的投資氣氛持續回溫；二、多數投資人並未積極參與台股反彈；三、投資人聚焦台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等三家台廠。

這三家台廠高盛均建議「買進」，目標價分別為1,210元、1,800元、165元。

高盛上周在新加坡與超過35位重量級投資人進行會面，會後歸納出三大重點。首先，觀察到市場的投資情緒正在回升，尤其是在人工智慧（AI）相關領域；相較之下，對非 AI 領域的情緒則依然低迷。

其次，高盛認為，儘管市場情緒有所回溫，但投資人的實際資金布局仍顯保守。從部位配置的角度來看，許多投資人並未完全參與過去幾個月的台股反彈行情，特別是時序進入第3季後，目前仍多處低部位或觀望狀態。

三、投資人聚焦台積電、聯發科、日月光投控等三台廠。特別是台積電，投資人展現出高昂的興趣。