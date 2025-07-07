快訊

南鯤鯓代天府43年檜木牌樓遭吹倒「躺平」 廟方不捨心疼曝未來規劃

德州慘烈洪災！已至少78死，洪水警報沒有用？

已脫離暴風圈！丹娜絲對台灣北部海面仍有影響 氣象署估下午5點半解除海警

外資上週買超台股821億元 敲進金融股

中央社／ 台北7日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股上週高檔震盪，週線小跌32.58點或0.14%，週五收在22547.50點。根據證交所統計，外資上週在集中市場買超新台幣821.11億元，為連續第2週買超，合計過去2週買超近2000億元。

個股方面，上週外資自集中市場買超前3名上市公司為兆豐金13萬7488張、中信金10萬2393張、彰銀9萬4688張，清一色為金融股，另外台積電上週獲外資買超2萬2589張，居買超榜第13位。

外資上週賣超前3名上市公司則為仁寶14萬4513張、元大金8萬6592張，和寶成6萬3725張。

統計今年初至7月4日止，外資賣超金額3457.37億元。外資總持有股票市值為32兆7828億元，占全體上市股票市值45.17%。

外資 股票

延伸閱讀

三大法人續賣超59億元 台股低量震盪、國票金領眾金釵護持月線

7月台股期指跌100點

美關稅未明壓盤 國票金籌碼戰火熱飆漲停、領金融股抗空

台幣創高恐也是股市高點？股添樂解析下半年四大變數：川普關稅、外資動向、AI高估值全揭露

相關新聞

台積電17日法說會 高盛：將無驚喜

台積電（2330）17日將舉行法說，市場高度關注。不過高盛證券在最新出具的報告中大潑冷水，直指此次法說內容將無重大驚喜。

高盛新加坡路演 國際重量級投資人高度關注這三大台廠

高盛證券上周於新加坡舉行路演（Roadshow），總結三大重點，包括：一、投資人對整體AI的投資氣氛持續回溫；二、多數投...

外資上週買超台股821億元 敲進金融股

台股上週高檔震盪，週線小跌32.58點或0.14%，週五收在22547.50點。根據證交所統計，外資上週在集中市場買超新...

新台幣可能維持強勢格局？關稅議題對台股下一步影響揭曉

美國總統川普即將公布各國對等關稅稅率，衝擊市場信心，台股今天價跌量縮；盤中一度跌逾250點、失守22300點，權值股休息...

台股下跌118點收22,428點 台積電跌5元收1,080元

台股7日震盪，早盤以22,550.14點開出，終場收22,428.72點，下跌118.78點，跌幅0.53%，成交量2,...

AI 需求驅動高階 PCB 成長 臻鼎、精成科、富喬多點開花

美國對等關稅緩徵期限將於7月9日到期，政策變數壓抑市場氣氛，台股7日早盤一度大跌逾250點、回測月線。不過，盤中跌幅收斂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。