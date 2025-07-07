外資上週買超台股821億元 敲進金融股

台股上週高檔震盪，週線小跌32.58點或0.14%，週五收在22547.50點。根據證交所統計，外資上週在集中市場買超新台幣821.11億元，為連續第2週買超，合計過去2週買超近2000億元。

個股方面，上週外資自集中市場買超前3名上市公司為兆豐金13萬7488張、中信金10萬2393張、彰銀9萬4688張，清一色為金融股，另外台積電上週獲外資買超2萬2589張，居買超榜第13位。

外資上週賣超前3名上市公司則為仁寶14萬4513張、元大金8萬6592張，和寶成6萬3725張。

統計今年初至7月4日止，外資賣超金額3457.37億元。外資總持有股票市值為32兆7828億元，占全體上市股票市值45.17%。