快訊

南鯤鯓代天府43年檜木牌樓遭吹倒「躺平」 廟方不捨心疼曝未來規劃

德州慘烈洪災！已至少78死，洪水警報沒有用？

已脫離暴風圈！丹娜絲對台灣北部海面仍有影響 氣象署估下午5點半解除海警

家登投資半導體聯盟夥伴耐特轉型有成 7月15日興櫃

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
耐特舉辦興櫃前媒體交流會。耐特科技董事長陳勳森（右）與總經理陳宇涵。記者尹慧中攝影
耐特舉辦興櫃前媒體交流會。耐特科技董事長陳勳森（右）與總經理陳宇涵。記者尹慧中攝影

家登（3680）投資的半導體聯盟關鍵材料夥伴耐特（8058）轉型有成，攜手家登跨足半導體產業並開拓半導體後段製程應用，承銷券商提到依據主管機關核准預計7月15日興櫃。耐特也是家登號召的德鑫貳台灣半導體聯盟成員。

耐特科技董事長陳勳森7日受訪並分享，高性能塑膠材料的開發需要和夥伴相輔相成，很多人都想跨入，但已設立了五重保護要素，公司正在研發更多半導體領域複合材料並開發多元特殊材料的技術基礎，他也幽默說，「就像是做菜客人要什麼菜跟我們說，我們就能來提供給他。」

陳勳森也說，耐特轉型開發特殊高階複合材料，近十年來耐特不斷轉型，朝高溫、高性能的材料進，切入BBU伺服器的儲能系統防火、防延燒材料。高導熱塑膠提供WiFi及3C產品的散熱。

他提到，也因為全球半導體供應鏈產生重大變化，耐特跟家登展開了半導體材料的合作開發。很慶幸的，經由雙方的合作及不斷交流、溝通、驗證，順利的產出符合高規格要求的材料及產品並順利供應給各晶圓大廠。公司也投入高潔淨IC後製程，封裝Tray盤材料的開發。

耐特成立於1988年五月，實收資本額6.88億元，總產能超過4萬噸，台灣彰化廠2條半導體生產專線11條雙螺桿押出產線、上海廠1條半導體專線與5條雙螺桿押出產線，傳統客戶群包含BURTON,施耐德電機，LS與Broco，鴻海（2317）集團，半導體5G新領域客戶包含思科、家登、台達電（2308）、D-Link等。

半導體 台達電 家登

延伸閱讀

興櫃德揚科技台南廠火警燃燒氰化物作業區 今晨撲滅

AES、順達 四檔電力強

興櫃德揚科技台南廠火警有毒物 出動熱顯像空拍機偵測火場

興櫃公司德揚科技台南廠火警延燒 現場有毒物擴大封鎖

相關新聞

台積電17日法說會 高盛：將無驚喜

台積電（2330）17日將舉行法說，市場高度關注。不過高盛證券在最新出具的報告中大潑冷水，直指此次法說內容將無重大驚喜。

高盛新加坡路演 國際重量級投資人高度關注這三大台廠

高盛證券上周於新加坡舉行路演（Roadshow），總結三大重點，包括：一、投資人對整體AI的投資氣氛持續回溫；二、多數投...

外資上週買超台股821億元 敲進金融股

台股上週高檔震盪，週線小跌32.58點或0.14%，週五收在22547.50點。根據證交所統計，外資上週在集中市場買超新...

新台幣可能維持強勢格局？關稅議題對台股下一步影響揭曉

美國總統川普即將公布各國對等關稅稅率，衝擊市場信心，台股今天價跌量縮；盤中一度跌逾250點、失守22300點，權值股休息...

台股下跌118點收22,428點 台積電跌5元收1,080元

台股7日震盪，早盤以22,550.14點開出，終場收22,428.72點，下跌118.78點，跌幅0.53%，成交量2,...

AI 需求驅動高階 PCB 成長 臻鼎、精成科、富喬多點開花

美國對等關稅緩徵期限將於7月9日到期，政策變數壓抑市場氣氛，台股7日早盤一度大跌逾250點、回測月線。不過，盤中跌幅收斂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。