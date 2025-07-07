三大法人續賣超59億元 台股低量震盪、國票金領眾金釵護持月線
台股7日受川普關稅開獎前市場觀望濃厚，加上丹娜絲颱風造成台灣部分地區休假影響，指數由台積電（2330）退出5日線領跌，環宇-KY（4991）、聯發科（2454）、廣達（2382）、台達電（2308）、華星光（4979）等紛紛隨之走弱，盤中大盤一度下探22,294.11點、大跌253.39點；所幸，國票金（2889）放量漲停帶隊金融股硬氣抗空，加上尾盤買單拉抬台積電、南亞科（2408）等權值要角，股王信驊（5274）最後一盤也急拉10元、收5,005元，守住5千關，終場大盤收復逾半失土，跌點縮減至118.78點、報22,428.72點，雖丟失5日、10日線，但驚險守住月線，成交量則大降至2,600億元，三大法人續賣超59.42億元。
統計三大法人7日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超57.88億元，投信賣超23.78億元；自營商買超（合計）22.24億元，其中自營商（自行買賣）買超5.85億元、自營商（避險）買超16.4億元。
觀察7日成交量前三大個股由金融股包辦，依序為：新光金（2888）成交92,856張，股價跌0.44%、收11.2元；國票金成交70,988張，股價漲停收15.7元，且收盤排隊買單仍高掛近9.4萬張；凱基金（2883）成交68,346張，股價漲2.35%、收15.25元。
成交值前三大個股則由半導體族群包辦，依序為：台積電成交201.89億元，股價跌0.46%、收1,080元，丟失5日線；環宇-KY成交87.57億元，股價開高收低4.2%、報137元；股后世芯-KY（3661）成交61.57億元，股價漲0.94%、收3,220元，回測5日線不破。
統計7日收漲停個股有20檔，依漲幅表現排序為：倚強科（3219）漲10%、收51.7元，成交量2,256張；世紀*（5314）漲10%、收49.5元，成交量11,469張；今皓（3011）漲10%、收13.75元，成交量7,381張；時報（8923）漲10%、收22元，成交量32張；廣寰科（3287）漲9.98%、收36.35元，成交量1,445張；地心引力（3629）漲9.98%、收27元，成交量4張；業強（6124）漲9.95%、收31.5元，成交量1,030張；威潤（6465）漲9.94%、收18.25元，成交量217張；州巧（3543）漲9.93%、收22.15元，成交量1,842張；蜜望實（8043）漲9.92%、收28.25元，成交量2,361張；中華化（1727）漲9.91%、收25.5元，成交量4,371張；蒙恬（5211）漲9.9%、收22.75元，成交量783張；昇銳（3128）漲9.85%、收50.2元，成交量32,544張；智晶（5245）漲9.83%、收29.05元，成交量2,065張；尚茂（8291）漲9.83%、收5.7元，成交量14張；熒茂（4729）漲9.81%、收22.95元，成交量4,781張；國票金漲9.79%、收15.7元，成交量70,988張；IET-KY（4971）漲9.77%、收140.5元，成交量8,878張；高林股（1531）漲9.66%、收13.05元，成交量483張；台揚（2314）漲9.57%、收10.3元，成交量516張。
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