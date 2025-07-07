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新台幣可能維持強勢格局？關稅議題對台股下一步影響揭曉

中央社／ 台北7日電
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普即將公布各國對等關稅稅率，衝擊市場信心，台股今天價跌量縮；盤中一度跌逾250點、失守22300點，權值股休息，資金流向軍工及金融類股，終場指數收22428.72點，下跌118.78點，跌幅0.53%，失守10日均線22476點，成交值降至新台幣2600.04億元。

電子類股指數終場下跌0.64%，金融類股指數上揚0.94%。非電金族群普遍走跌，鋼鐵、塑膠類股分別下跌1.28%、1.75%，航運類股收低0.92%；代表中小型股的櫃買指數收跌1.15%。

權值股台積電今天盤下狹幅整理，終場下跌0.46%，收在1080元；鴻海6月營收創同期新高，今天震盪收在平盤161元；大立光將於10日召開法人說明會，今天終場下挫3.1%，收2185元。

地緣政治衝突推升軍工類股行情，雷虎上漲4.66%，收62.9元；豐達科漲1.97%，收129.5元；龍德造船終場漲1.09%，收92.5元。

金融股以國票金表現最強勢，早盤攻上漲停15.7元直到終場；兆豐金上漲1.82%，收在42元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，關稅議題對台股影響已明顯鈍化，且台股下檔支撐強勁，即使關稅結果不如預期，股市拉回空間也有限；若通貨膨脹未大幅走高，下半年美國聯邦準備理事會（Fed）仍有降息空間，新台幣可能維持強勢格局。

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