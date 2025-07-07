新台幣可能維持強勢格局？關稅議題對台股下一步影響揭曉

美國總統川普表示將自美國時間周一起寄出約12至15封通知信，川普揚言將對與金磚國家站在同一陣線的各國加徵10%關稅。據悉上述國家或地區，開徵時間落在8月1日。台股一早盤急挫逾160點。 白宮官員透露，對「誠意談判、願意讓步」的國家，期限有機會往後延，最終由川普決定何時放棄談判。上周落幕的金磚國家（BRICS）峰會，聲明對「不符WTO規則」的關稅升高表達嚴重關切，警告恐破壞全球貿易並帶來不確定性，但未點名川普。 台股上周受限外資籌碼調節與政策不確定性，周K線收出十字線，今天加權指數以2萬2550點開出，較上收盤2萬2547點，近平盤開出，隨後一路下挫至2萬2376.94點，下挫逾160點；代表中小型股的櫃買指數以231.48點開出，權值股台積電小跌5元，以1080元開出，鴻海則開161元。

2025-07-07 12:18