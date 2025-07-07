台股下跌118點收22,428點 台積電跌5元收1,080元

台股7日震盪，早盤以22,550.14點開出，終場收22,428.72點，下跌118.78點，跌幅0.53%，成交量2,600億元。櫃買則收228點，下跌2.67點，台積電（2330）收在1,080元，下跌5元，跌幅0.46%。

盤面上以類股來看生技、網通、數位雲端、電機機械、塑膠、運動休閒、玻陶、紡織、光電、鋼鐵等較為弱勢，另外，金融、食品、橡膠、營建、等較為強勢。

而量大弱勢的則有，環宇-KY（4991）、聯發科（2454）、華星光（4979）、奇鋐（3017）、南電（8046）、智邦（2345）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、台燿（6274）、長榮（2603）、台灣大（3045）、聯鈞（3450）、欣興（3037）、安國（8054）、台光電（2383）、金像電（2368）、元太（8069）、康霈*（6919）等。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有世芯-KY（3661）、精成科（6191）、臻鼎-KY（4958）、勤誠（8210）、南亞科（2408）、中信金（2891）、京元電子（2449）、杭特（3297）、富喬（1815）、華碩（2357）、兆豐金（2886）、國泰金（2882）、創意（3443）、神盾（6462）、富邦金（2881）等。

統一投顧表示，雙王大立光（3008）、台積電將於10日與17日舉辦法說，關注台幣升值影響性；大陸民航局6日宣布，啟用 M503 航線 W121 銜接線，此舉對兩岸觀光有利；惟川普關稅開獎前市場觀望、丹娜絲颱風造成台灣部分地區休假、外資期貨淨空單仍逾5萬口、美國商務部傳起新規則，收緊AI晶片出口馬來西亞及泰國，藉此防堵透過第三地流入大陸，加上台美關稅宣布前的不確定性，台股短線上轉為震盪整理格局，觀察年線支撐。

選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有業績題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、生技、台幣升值概念股、重電及能源等。