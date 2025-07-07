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內需、暑假、颱風題材齊發力 統一、聯華領食品股與金融爭鋒

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美國對等關稅緩徵期限即將於7月9日屆滿，儘管多國積極加緊協商延長或達成協議，台灣官方態度審慎但持續全力爭取。然而，7日台股整體表現承壓，盤中一度回測月線。在此波震盪中，食品類股受惠於內需支撐、暑假旺季需求提升，以及颱風帶來的短期消費題材，逆勢展現韌性，與金融類股展開類股漲幅王爭霸戰。

7日早盤，龍頭股統一（1216）自低檔回升，展現領頭羊氣勢；聯華（1229）更突破季線壓力，帶動味王（1203）、南僑（1702）、卜蜂（1215）、佳格（1227）等同步小幅上揚。法人指出，食品類股因季節性需求與內需穩健，加上台幣升值降低原物料成本，成為近期市場抗跌的重要亮點，展現出強勁韌性與成長動能。

聯華自2019年轉型為控股公司後，旗下投資涵蓋食品、原物料、食品通路、電腦、石化、特用氣體等，近年業績穩定成長，2024年每股盈餘2.46元，決議配息1.3元、資配股0.5元，將於7月24除權息。聯華近期股價緩步墊高，今日強勢逆漲逾3%，躍過季線，扮演食品類股多頭大前鋒。

統一集團營運重心聚焦民生消費及內需市場，美國高額對等關稅對其影響有限。隨著台幣升值趨勢，統一可望降低進口原物料成本，提升整體毛利率。集團業務涵蓋超商、量販、超市及藥妝店等多元通路，並在2024年大力強化電商布局，積極推動「亞洲流通生活平台」的願景。

法人指出，統一現階段重點在於深入理解電商商業模式，優化公司體質與營運效率。集團將依托既有品牌與通路優勢，打造整合性的數位生態系統，為未來釋放更多新商機奠定基礎。透過併購Yahoo台灣電商、入股PChome，以及自建物流中心和推動數位轉型，統一正積極擴大其電商版圖，力求在數位經濟浪潮中搶得商機。

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