台積電盤中探低1,070元 法說前法人聚焦四大議題

台積電（2330）第2季法說會將於7月17日登場，市場靜待公司釋出下半年營運展望與2026年資本支出計畫。法人指出，此次法說將聚焦AI需求動能、先進封裝產能擴張、2奈米製程進度，以及晶圓代工定價策略。近期新台幣升值加劇市場對毛利率下滑的憂慮，成為短線觀察變數。

台積電先前曾表示，若新台幣升值1%，將影響毛利率約0.4個百分點。儘管高盛與花旗接連調高目標價至1,210與1,280元，但在對等關稅與匯損干擾下，法人認為短線股價恐仍面臨整理。

7日台積電股價開低震盪，盤中一度下探至1,070元，稍後回穩至1,075元附近，暫跌10元，跌幅0.92%。市場觀望氣氛濃厚，主因包括新台幣升值與對等關稅政策尚未明朗。