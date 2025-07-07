權值股休息 台股盤中跌逾250點回測22300點
美國對等關稅暫緩施行期限將至，市場氛圍保守，台股今天盤中一度下挫253點，跌破月線約22309點，最低至22294點，權值股台積電與大立光表現疲弱，軍工及金融股成為資金避風港。
至10時39分左右，台股加權指數達到22355.05點，下跌192.45點，跌幅0.85%，成交值新台幣1261.13億元；電子類股指數下跌1.12%，金融類股上漲0.8%。
權值股台積電盤中最低跌至1070元，跌幅1.38%，鴻海6月營收創同期新高，股價在平盤161元附近震盪；大立光盤中挫逾2%，最低2190元。
全球地緣政治衝突帶動國防採購商機，軍工股有望受惠，雷虎上揚逾3%，最高達64.5元；龍德造船、豐達科、全訊皆上漲超過2%。
備援電池模組（BBU）概念股漲多回檔，順達挫半根跌停至223元，加百裕跌3%，新盛力走低逾2%，AES-KY下挫1%。
金融股成為資金避風港，國票金亮燈漲停攻上15.7元，凱基金漲約2%，華南金、玉山金、兆豐金上揚超過1%。
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