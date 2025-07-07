權值股休息 台股盤中跌逾250點回測22300點

知名財經頻道「股添樂 股市新觀點」於最新節目中，針對台幣匯率、台股走勢、產業結構及國際政經局勢做出細緻解析。他指出，近期市場高度關注新台幣升值，提醒「台幣高點也可能是台股高點」，並點出出口、外資、關稅

2025-07-07 09:38