美關稅未明壓盤 國票金籌碼戰火熱飆漲停、領金融股抗空

美國對等關稅7月9日緩徵期限進入倒數兩天，台灣相關政策尚未明朗。7日早盤，台積電（2330）股價跌破5日均線並回測10日均線，影響台股同步回測月線。關鍵時刻，金融類股剽悍護盤，國票金（2889）在外資連續四天買超及市場傳言公股積極加碼的帶動下，強勢攻上漲停15.7元鎖死，排隊買單逾萬張，成為領漲指標。凱基金（2883）、兆豐金（2886）、華南金（2880）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等金融股同步上漲，推升金融類指數逆勢收復5日均線，發揮抗跌主力角色。

2026年國票金將進行全面換屆改選，兩大民股陣營旺旺集團與耐斯集團因不合，籌碼戰提前半年多展開。市場傳出耐斯集團結盟台鋼集團，合計持股逾6%，旺旺集團則獲美麗華、台產及三發地產支持。面對民股激烈角力，傳出財政部已指示泛公股行庫提前介入，積極加碼持股，目標總持股比例不低於兩年前，逼近10%，以強化公股在改選中的影響力。

惟財政部官員未明確回應相關傳聞，公股行庫則表示態度敏感，避談加碼事宜。國票金經營團隊則稱對股東動作不知情。據悉，財政部已指派持股最多且負責法人董事選任的一銀統籌公股行庫行動。隨著公股提前加入戰局，是否加劇民股盟友與外圍勢力的持股競爭，成為市場關注焦點，改選過程將持續牽動國票金未來經營權格局。