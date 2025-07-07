關稅倒數衝擊信心 台股早盤急挫逾160點

台股上周受限外資籌碼調節與政策不確定性，周K線收出十字線，今日加權指數以2萬2550點開出，較上收盤2萬2547點，近平盤開出，隨後一路下挫至2萬2376.94點，下挫逾160點；代表中小型股的櫃買指數以231.48點開出，權值股台積電小跌5元，以1080元開出，鴻海則開161元。

上周美股因國慶日休市一天，觀察最後收盤，道瓊工業指數上漲344.13點，收在4萬4828.53點，漲幅0.77%；標普500指數上漲51.93點，收報6279.35點，漲幅0.83%；那斯達克指數勁揚208點，收在2萬601.10點，漲幅達1.02%。其中費城半導體指數也上漲36.07點，報5647.12點，漲幅0.64%。

針對未來盤勢，統一投顧董事長黎方國指出，隨著半年報即將在8月中旬前公布，市場關注焦點已從股價轉向企業基本面，而匯率升值恐壓縮出口導向企業的毛利率，產生匯損，加上拉貨潮導致上半年淡季變旺季，接著下半年恐出現景氣放緩，台股後市將面臨雙重考驗，操作宜轉趨保守。

黎方國指出，美國針對越南輸美商品的關稅影響有限，市場對貿易衝突的擔憂已減，反而更關注企業獲利下修與景氣動能放緩。投資人若已有獲利，可逢高減碼、拉高現金部位，或者轉向高殖利率等防禦型標的因應震盪。