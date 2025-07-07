穎崴震盪下跌40元面臨貼息窘境 雍智填息率65%
半導體測試介面廠穎崴及IC測試載板廠雍智科技今天除息，股價表現不同調。穎崴開平震盪走低，早盤達1240元，下跌40元，面臨貼息窘境；雍智走勢相對強勁，攀高至335元，上漲6.5元，填息率達65%。
穎崴去年現金股利每股配發24.99967979元，雍智每股配發10.00401795元現金股利，同步於今天除息。穎崴除息行情失靈，股價以1280元平盤開出，早盤震盪走低至1240元，下跌40元，面臨貼息窘境；雍智則是開高震盪，盤中達335元，上漲6.5元，填息率達65%。
受惠全球人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）客戶終端應用持續拉貨，穎崴今年前5月營收新台幣34.43億元，年增81.33%。穎崴先前表示，下半年營運展望審慎樂觀，AI業績比重可望突破5成。
雍智6月營收達1.86億元，創下歷史新高，年增44.09%；第2季營收5.46億元，創下單季新高，季增20.2%；累計前6月營收10億元，較去年同期增加29.44%。
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