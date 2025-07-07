台幣創高恐也是股市高點？股添樂解析下半年四大變數：川普關稅、外資動向、AI高估值全揭露

知名財經頻道「股添樂 股市新觀點」於最新節目中，針對台幣匯率、台股走勢、產業結構及國際政經局勢做出細緻解析。他指出，近期市場高度關注新台幣升值，提醒「台幣高點也可能是台股高點」，並點出出口、外資、關稅與產業結構將左右台股下半年表現。

新台幣升值成焦點 外資買超帶動台股衝高

股添樂首先提到，今年第二季以來，新台幣由32元升破29元，期間央行雖有干預，台幣仍維持強勢，7月初甚至創下新高。他認為，這波升值除了美元指數今年下跌約10%，台幣因出口表現亮眼、企業手中持有大量美元、外資買盤強勁等多重原因推升。

外資自4月中以來買超台股超過4,400億元，特別偏好波動較低的標的如中華電信，也帶動市場屢創新高。

出口提前反應、產業結構不均 下半年景氣需觀察

今年上半年台灣出口數據異常強勁，股添樂分析，這與企業為規避可能的關稅，將下半年訂單提前拉貨有關，使得淡季買氣激增。

他提醒，這波提前拉貨讓上半年旺季提前反映，下半年旺季可能出現「旺季不旺」的現象，進而影響國內景氣與內需動能。

川普關稅變數未解 台灣出口壓力增大

節目中多次提及，美國前總統川普即將宣布對台灣等國家關稅細節，市場普遍預期台灣面臨1~2成對等關稅，若鄰國課稅更低，將削弱台灣出口競爭力。

股添樂認為，不論是廠商吸收成本或轉嫁消費者，銷售一定受影響，出口壓力勢必上升。

AI股拉抬指數、其他產業未見復甦 科技高估值隱憂

股添樂指出，這波台股強勢主因在於AI與科技股表現突出，電子指數接近歷史高點，融資餘額卻未明顯上升，顯示散戶未大量進場，市場多由外資及法人大戶推升。

他提醒，AI題材與科技股估值偏高，若外資撤出，相關個股恐面臨漲多回檔風險，台股也易見短線波段高點。

CPI創新低、下半年降息可期 產業輪動成關鍵

從台經院、景氣燈號等數據來看，台灣景氣預期走弱，5月CPI年增率僅1.55%，為近年新低。股添樂分析，若下半年景氣進一步降溫、物價維持低檔，年底台灣有機會降息。部分財報受壓抑或股價回檔產業，若遇降息，有望吸引資金回流。

台幣高點或為台股高點 出口與產業數據須持續關注

股添樂在節目中特別提醒，近期新台幣大幅升值，有可能正是台股短線見到波段高點的訊號。

他分析，上半年出口數據異常強勁，是因廠商提前拉貨以避開關稅，導致淡季買成旺季，下半年若出口放緩、內需未能接棒，台股和台幣同步強勢的格局恐難以為繼。

他建議，投資人應密切觀察出口、產業數據與國際局勢變化，留意台幣高點是否與台股高點重疊的現象。

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