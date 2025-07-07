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台股早盤跌逾百點 台積電開低5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電（2330）開盤價1,080元，下跌5元。中央社
台積電（2330）開盤價1,080元，下跌5元。中央社

台股7日開盤指數上漲2.64點，開盤指數為22,550.14點，早盤跌逾百點，最低來到22,361.03點。台積電（2330）開盤價1,080元，下跌5元。

群益投顧表示，川普持續施壓聯準會降息，美國聯準會重量級官員陸續發表鴿派言論，但因近期美國經濟數據佳，市場預期今年下半年降息次數由三次減至二次。美國大而美法案赴美設廠半導體業者可取得35%投資稅收抵免有利台積電； 台股指數持續守穩各期均線，短中期均線黃金交叉，美台關稅協議定案後，台股可望有一波落後補漲行情，選擇基本面佳個股擇優謹慎操作。

操作題材可留意：

1.Apple AI將重燃希望─蘋果研發AI迄今，進度低於預期,AI應用更落後三星、華為、小米等對手，大幅影響整體銷售；技術研發團隊正進行調整並評估導入 Anthropic PBC或 OpenAI 模型，但龐大授權金為一大阻礙。 一旦Apple AI策略確定，將重新串聯蘋果生態系，對蘋果各項產品銷售將有助益。

上周五（4日）為美國獨立紀念日，美國股市及債市休市。美國商務部長盧特尼克表示，川普針對各國祭出的關稅將於8月1日生效，這讓美國貿易夥伴在原先訂下的7月9日最後期限前暫時有了喘息空間。

三大法人上周五集中市場合計賣超38.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超5.5億元，投信賣超46.1億元，自營商（自行買賣）賣超3.1億元，自營商（避險）買超5.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,983口至732口，其中，外資淨空單增加4,054口至55,211口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,207口至2,857口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.29下降至1.16。VIX指數上升0.7至24.73。外資台指期買權淨金額-0.98億元 ; 賣權淨金額-0.48億元。整體選擇權籌碼面偏空。

AI 美國聯準會

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