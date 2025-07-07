快訊

MLB／克蕭以傳奇身分入選明星賽 山本、菊池加入大谷行列

英年早逝！利物浦「永遠的20號球員」全球追悼

川普砲轟走火入魔！爆料馬斯克「不當安插」親信當NASA署長

關稅大限7月9日將至 投顧：台股短線震盪觀察年線支撐

中央社／ 台北7日電
美國總統川普對等關稅最後期限將在7月9日到期，圖為4月3日對等關稅宣布時的各國稅率表。(歐新社)
美國總統川普對等關稅最後期限將在7月9日到期，圖為4月3日對等關稅宣布時的各國稅率表。(歐新社)

美國總統川普暫緩對等關稅施行期限的7月9日將至，市場觀望。投顧指出，外資期貨淨空單仍逾5萬口，加上台美關稅宣布前的不確定性，台股短線轉為震盪整理格局，觀察年線約22251點支撐。

7月4日是美國獨立紀念日，美股休市。台股4日盤中翻黑，終場下跌165.47點，收22547.5點，守住5日線約22529點，成交值新台幣3218.82億元；自營商買超2.01億元，投信賣超43.77億元，外資及陸資買超5.55億元，三大法人合計賣超36.21億元。

產業訊息方面，鴻海6月營收達5402.37億元，月減12.26%、年增10.09%，今年上半年營收3兆4395.2億元，年增19.68%，6月和上半年營收均創同期新高。展望第3季，鴻海表示，雲端網路產品將持續成長，資通訊科技（ICT）產品進入旺季，營運動能有望升溫。

光學鏡頭廠大立光受惠於新機拉貨潮，6月營收達41.46億元，月增29%、年增3%，今年上半年營收262.52億元，年增18%。大立光董事長林恩平先前表示，第3季產能滿載、拉貨動能逐月升溫，但仍受新台幣升值與關稅因素干擾。

連鎖餐飲集團王品遭證交所列入注意股，依規定公告5月每股盈餘（EPS）為1.81元，較2024年同期略有減損，主因新台幣升值造成匯兌損失，但也將有助於進口食材的成本下降。

對等關稅

延伸閱讀

宏遠投顧榮獲 CMoney 第五屆金曜獎「報酬預估最佳獎」第三名

白宮官員：協商中願妥協國家 關稅期限可能調整

美對等關稅掀牌時刻到了 台股推演稅率三情境

美財長：未來幾天將宣布數項貿易協議

相關新聞

台幣創高恐也是股市高點？股添樂解析下半年四大變數：川普關稅、外資動向、AI高估值全揭露

知名財經頻道「股添樂 股市新觀點」於最新節目中，針對台幣匯率、台股走勢、產業結構及國際政經局勢做出細緻解析。他指出，近期市場高度關注新台幣升值，提醒「台幣高點也可能是台股高點」，並點出出口、外資、關稅

台股早盤走跌逾150點、失守22400點 大立光下跌30元

美國對等關稅施行豁免期限7月9日將至，市場持續觀望，台股今天開小高後迅速翻黑，早盤跌逾150點，失守5日線及22400點...

關稅倒數衝擊信心 台股早盤急挫逾160點

台股上周受限外資籌碼調節與政策不確定性，周K線收出十字線，今日加權指數以2萬2550點開出，較上收盤2萬2547點，近平...

台股早盤跌逾百點 台積電開低5元

台股7日開盤指數上漲2.64點，開盤指數為22,550.14點，早盤跌逾百點，最低來到22,361.03點。台積電（23...

關稅大限7月9日將至 投顧：台股短線震盪觀察年線支撐

美國總統川普暫緩對等關稅施行期限的7月9日將至，市場觀望。投顧指出，外資期貨淨空單仍逾5萬口，加上台美關稅宣布前的不確定...

美對等關稅掀牌時刻到了 台股推演稅率三情境

對等關稅豁免期即將結束，牽動台股本周走勢。法人指出，美國對台灣課徵對等關稅的稅率很有可能介於10%至20%，有利台股本周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。