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法人：台股再攻2萬3 先過5關
美國對等關稅公布倒數，市場觀望氣氛轉濃，使台股上周震盪盤軟，上攻受挫。法人指出，指數目前上有壓、下有撐，短期若要順利衝上二萬三千點，有五道關卡要過，如成交量放大、台積電股價不能轉弱等。
法人說，台股上攻二萬三千點面臨五道關卡，一、成交量要放大，若能超過四千億元、甚至四千五百億元，指數有機會再啟多頭攻勢。二、技術指標高檔鈍化，若行情能不再壓回，使技術指標高檔鈍化，可暫時化解修正疑慮。三、克服年線下滑對多頭的牽制力道。
四、法人持續買超，投信已連五賣，不過外資與自營商則屢屢買超，若法人能持續買超，對於去化前高賣壓將具正面助益，也有助台股再攀高峰。
五、台積電股價不能轉弱。台積股價似有回檔修正跡象，只要維持目前大漲小回震盪向上的格局不變，台股近期將有機會再攻二萬三千點關卡。
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