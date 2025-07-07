美對等關稅掀牌時刻到了 台股推演稅率三情境

對等關稅豁免期即將結束，牽動台股本周走勢。法人指出，美國對台灣課徵對等關稅的稅率很有可能介於10%至20%，有利台股本周震盪向上。不過，台股反映完關稅議題後，還要消化匯損對於財報的衝擊，投資人宜審慎因應。

台新投顧副總經理黃文清指出，目前法人預估對等關稅很有可能為10%至20%，主要是因為越南對等關稅從4月初宣布的46%大砍至20%，且台灣的談判也很有誠意，因此有機會從4月初的32%大幅下修。關稅不確定因素消除後，台股有機會震盪向上。

圖／經濟日報提供

群益金融集團分析美國對台灣對等關稅的三種情境。第一個情境為基礎情境，對等關稅為15%至20%，機率高達70%。美國對中國大陸及越南關稅稅率都是大幅調降，推估台灣關稅應該也會大幅下調。

第二種情境為樂觀情境，也就是10%，主要在於台灣對美國的平均關稅稅率由6%降至2%以下，並且大量採購美國產品，降低貿易逆差。而且，美國財政部長貝森特3日表示，預計將有約100個國家適用10%的對等關稅，後續視情況再調整。台灣如果適用10%的對等關稅，對經濟及股市都將是大利多。

第三種情境則是悲觀情境，也就是對等關稅高於20%，或甚至維持4月初公布的32%。在這種情境下，台灣的經濟及股市都將受到最大衝擊。另外，日本及南韓都仍未與美國達成協議，也可能影響台灣對等關稅延後宣布，形成市場的不確定時間拉長。

群益認為，參考美越協議，假設美國對所有國家課徵兩種不同稅率，如果台灣資訊電子產品在海外生產，需留意任何轉運貨物若被徵收更高的關稅，則受到衝擊程度較高；至於半導體等電子業與傳統產業在台自製率較高，相對衝擊較小。

統一投顧董事長黎方國則認為，台灣對等關稅稅率應該會低於32%，當然是愈低愈好。

不過，新台幣大幅升值，以出口為主的公司第2季虧損嚴重，會反映在財報上。黃文清也指出，隨著上市櫃公司陸續揭露財報，台股漲多之後可能順勢修正。



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