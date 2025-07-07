聽新聞
0:00 / 0:00

美對等關稅掀牌時刻到了 台股推演稅率三情境

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
對等關稅豁免期即將結束，牽動台股本周走勢。圖／AI生成
對等關稅豁免期即將結束，牽動台股本周走勢。圖／AI生成

對等關稅豁免期即將結束，牽動台股本周走勢。法人指出，美國對台灣課徵對等關稅的稅率很有可能介於10%至20%，有利台股本周震盪向上。不過，台股反映完關稅議題後，還要消化匯損對於財報的衝擊，投資人宜審慎因應。 

台新投顧副總經理黃文清指出，目前法人預估對等關稅很有可能為10%至20%，主要是因為越南對等關稅從4月初宣布的46%大砍至20%，且台灣的談判也很有誠意，因此有機會從4月初的32%大幅下修。關稅不確定因素消除後，台股有機會震盪向上。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

群益金融集團分析美國對台灣對等關稅的三種情境。第一個情境為基礎情境，對等關稅為15%至20%，機率高達70%。美國對中國大陸及越南關稅稅率都是大幅調降，推估台灣關稅應該也會大幅下調。

第二種情境為樂觀情境，也就是10%，主要在於台灣對美國的平均關稅稅率由6%降至2%以下，並且大量採購美國產品，降低貿易逆差。而且，美國財政部長貝森特3日表示，預計將有約100個國家適用10%的對等關稅，後續視情況再調整。台灣如果適用10%的對等關稅，對經濟及股市都將是大利多。

第三種情境則是悲觀情境，也就是對等關稅高於20%，或甚至維持4月初公布的32%。在這種情境下，台灣的經濟及股市都將受到最大衝擊。另外，日本及南韓都仍未與美國達成協議，也可能影響台灣對等關稅延後宣布，形成市場的不確定時間拉長。

群益認為，參考美越協議，假設美國對所有國家課徵兩種不同稅率，如果台灣資訊電子產品在海外生產，需留意任何轉運貨物若被徵收更高的關稅，則受到衝擊程度較高；至於半導體等電子業與傳統產業在台自製率較高，相對衝擊較小。

統一投顧董事長黎方國則認為，台灣對等關稅稅率應該會低於32%，當然是愈低愈好。

不過，新台幣大幅升值，以出口為主的公司第2季虧損嚴重，會反映在財報上。黃文清也指出，隨著上市櫃公司陸續揭露財報，台股漲多之後可能順勢修正。


延伸閱讀

外資連二周大買台股 以台積電最受矚目

關稅公布倒數 市場觀望氣氛轉濃 台股衝23,000點要過五關

美國對等關稅緩徵期限倒數兩天 台灣拚到最後 日韓趕進度

法新社：貝森特稱台灣、歐盟若不達成協議 恐恢復4月2日關稅

台股 美國 關稅

延伸閱讀

美越關稅談判結束 製鞋廠營運展望較佳

對等關稅緩徵期限將至…9日過後會如何？彭博預測：有這些可能情境

不會輕易妥協！川普揚言對日祭35%關稅 石破茂：這就是為何需要時間且困難

川普：已簽署12國關稅函 周一寄出

相關新聞

美對等關稅掀牌時刻到了 台股推演稅率三情境

對等關稅豁免期即將結束，牽動台股本周走勢。法人指出，美國對台灣課徵對等關稅的稅率很有可能介於10%至20%，有利台股本周...

關稅公布倒數 市場觀望氣氛轉濃 台股衝23,000點要過五關

美國對等關稅公布倒數，市場觀望氣氛轉濃，使得台股上周震盪盤軟，上攻受挫。法人指出，指數目前上有壓、下有撐，短期若要順利衝...

黃詣庭專欄／暑假概念「升值受惠股」 吸睛

大而美法案提高半導體投資補貼、關稅疑雲近尾聲，且大盤籌碼相對安定，均有利於維持台股市場情緒。惟指數逼近長期套牢區間，大盤...

就市論勢／AI族群 下半年焦點

國發會公布5月景氣對策信號綜合判斷分數為31分，較4月修正後再下降2分，燈號從黃紅燈轉為綠燈，顯示景氣熱度有所放緩，但尚未出現失速跡象。5月領先指標不含趨勢指數降至99.74，月減0.8%，連四月下滑。其中，景氣指標七項構成項目中，除實質半導體設備進口值持續增長外，其餘六項全面回落，反映企業在面對即將決議的美國關稅政策，對未來市場情勢態度逐漸趨於謹慎。

一周盤前股市解析／機器人、生技、重電 聚焦

台股上周五（4日）受美股續創高帶動下，大盤以平高盤22,756點開出後，一度拉高到22,842點附近，漲逾百點，但隨後在...

台股高檔震盪 外資淨空單攀高 慎防養套殺

台股高檔震盪，雖然外資在現貨市場近來較為偏多，不過在期貨市場中，卻也不斷加空，至上周五（4日）為止，未平倉淨空單量已攀至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。