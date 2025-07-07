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外資連二周大買台股 以台積電最受矚目

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

外資台股連四買，累計上周對台股買超821億元，力壓投信連四賣，推升台股周K線收紅。外資連二周大買台股，帶動台股周K線連二紅。美股主要指數再創歷史新高，也有利外資對台股站在買方。

統計外資對台股買超個股，以台積電（2330）最受矚目。CMoney統計，外資上周對台積電買超22,588張，買超金額245.4億元，推升股價全周上揚0.4%，優於大盤同期間的負報酬。

另外，外資上周買超日月光投控107.6億元，買超金額超過50億元的標的包括聯發科、廣達及兆豐金，超過40億元的有中信金，超過30億元的包括台灣大、聯電等。

如果就張數來看，外資上周最愛兆豐金，全周買超張數超過13.7萬張，其次是中信金的10.2萬張、彰銀的9.4萬張、日月光投控的7.4萬張、聯電的7.1萬張。外資買超第六到第十名的個股依次為華南金、友達、南亞、台灣大、玉山金。

就買超個股來看，外資上周買超台股主要為電子股及金控股。

至於台股ETF，外資上周買超富邦台50、國泰台灣科技龍頭、大華優利高填息30、元大台灣高息低波、元大台灣價值高息，但調節元大台灣50、元大高股息、復華台灣科技優息、元大台灣50反1。整體來看，並沒有明確一致的方向。

台股 外資

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