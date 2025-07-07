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台股高檔震盪 外資淨空單攀高 慎防養套殺

經濟日報／ 記者魏興中張瀞文／台北報導

台股高檔震盪，雖然外資在現貨市場近來較為偏多，不過在期貨市場中，卻也不斷加空，至上周五（4日）為止，未平倉淨空單量已攀至5.5萬餘口歷史新高。法人提醒，宜慎防外資上演養套殺的割韭菜戲碼。

近來新台幣兌美元匯率「升升不息」，雖然市場預期將不利電子類股基本面表現，不過，隨著國際熱錢的不斷匯入，也促使外資近來屢屢買超台股，帶動指數一路攀高走揚，多頭氣勢如虹。

不過，市場專家提醒，在外資積極買超台股現貨市場的當下，期貨市場卻也不斷加空。根據統計，上周五外資在期貨市場大增4,054口空單後，使得整體未平倉淨空單已攀升至5.5萬餘口歷史新高。

再觀察股期雙市的價差變化，上周五個交易日全都處於逆價差，除了3日逆價差在百點之內，其他四個交易日都超過百點，其中尤以1日的200點最大。在此情況下，若不是現貨要拉回修正，就是台指期要向上走強。

專家提醒，儘管外資股期雙市買賣動向不同調，目前看來應屬避險型策略交易，但仍須提防外資在現貨市場獲利了結、並轉賣反手摜壓台股，則以其在期貨市場的龐大淨空單數量，肯定又是爆賺一筆，台股期現貨投資人恐將雙雙被割韭菜。

台股 外資 期貨

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