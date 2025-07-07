關稅公布倒數 市場觀望氣氛轉濃 台股衝23,000點要過五關

美國對等關稅公布倒數，市場觀望氣氛轉濃，使得台股上周震盪盤軟，上攻受挫。法人指出，指數目前上有壓、下有撐，短期若要順利衝上23,000點，有五道關卡要過，如成交量放大、台積電（2330）股價不能轉弱等。

台股上周五（4日）早盤開高後，最高來到22,842點波段高峰。由於前波高檔套牢賣壓與獲利了結賣壓雙雙出籠，加上外資調降台積電今明二年的獲利預期，衝擊指數開高走低拉回修正，上攻23,000點功敗垂成。

展望台股後市表現，隨美國對等關稅公布倒數，市場觀望氣氛轉趨濃厚，加上還有五道關卡要過，使得短線行情大漲不易，預期仍將以區間震盪方式去化賣壓，並以驚驚漲的方式向上衝關。

圖／經濟日報提供

法人說，台股上攻23,000點所面臨的五道關卡分別為：一、成交量要放大。雖然上周行情再次攀高，不過成交量能不增反減，顯示市場追高意願薄弱。倘若成交量能超過4,000億元、甚至4,500億元，則指數有機會再啟多頭攻勢。

二、技術指標高檔鈍化。隨著行情一路走升，上周KD指標中的K值已逾80，來到超買區，上周五在指數開高走低下，反使K值下彎、與D值形成高檔死亡交叉。倘若行情能不再壓回，使技術指標高檔鈍化，則可暫時化解修正疑慮。

三、克服年線下滑對多頭的牽制力道。儘管台股目前下方仍有年線支撐，不過由於年線目前每日以4-5點左右的速度下滑，對多頭行情具牽制力道，多方需克服年線對行情造成的負面牽引，才有機會持續走強。

四、法人持續買超。近來雖然投信已連五賣，不過外資與自營商則屢屢買超，使得三大法人總計買多賣少，推升台股勢盛。倘若法人能持續買超，對於去化前高賣壓將具正面助益，也有助台股再攀高峰。

五、領頭羊台積電股價不能轉弱。近二日台積電股價在相關利空的襲擾下，日K連二黑，股價似有回檔修正的跡象。不過只要不深度拉回，維持目前大漲小回震盪向上的格局不變，則台股近期將有機會再攻23,000點關卡。