5月壽險狂賣股逾500億元自救 銀行逆勢回補為哪樁？

金融三業5月買股不同調。據金管會數據顯示，壽險業為補匯損再賣股552億元，抵銷銀行與券商加碼力道，使5月單月三業合計仍淨減碼184億元，雖較4月千億賣壓大幅收斂，但累計前五月仍淨減碼199億元，顯示市場信心雖略有修復，金融業仍未全面翻多。

法人指出，5、6月台股反彈，主要反映川普高關稅政策的豁免期效應，企業提前拉貨、撐住出口與經濟動能，穩住台股信心。但此波動能恐到第三季旺季過後趨緩，市場須留意備貨潮退後的變數，台股震盪將牽動金融業投資節奏。

以5月各業別觀察，銀行5月轉為加碼336億元，主要著眼6月起配息旺季。一家銀行主管表示，金融與電子權值股現金殖利率具吸引力，銀行提前卡位以建立股息部位，預期6月續加碼機率高。

券商則結束4月大砍382億元的動作，5月小幅加碼32億元，主要為技術性調整，態度仍偏謹慎。

相較銀行與券商轉買，壽險業則在台幣5月升值近7%重擊下，帳上匯損驟增，只能趁台股反彈再賣股552億元，減碼手筆是4月的1.7倍，顯示壽險業擴大實現資本利得以彌補獲利。

同時壽險業也大幅拉高現金水位，以支應避險保證金壓力。據金管會統計，5月底壽險業國內外現金水位飆升至1兆642億元寫逾三年新高，單月激增1,711億元，更寫下近五年單月最大增幅，資產配置操作顯現高度防禦態勢。

一家壽險業主管說，5月避險工具成本大增，強勢台幣趨勢未改，使壽險業只能調節風險性資產，並保留更多帳上現金以支應避險保證金需求。

金管會公布2025年5月金融三業國內外股票投資餘額3兆3,049億元（市價列帳），月增2.04%遠低於同月台股大盤上漲5.5%，顯示金融業未同步回補，整體投資策略偏保守。

累計前五月，銀行加碼694億元，為撐盤主力；壽險則由加轉減碼357億元；券商減碼幅度最大，達536億元，三業合計對台股仍呈淨減碼199億元。

展望後市，台股6月續揚4.26%，金融三業同享擴大資本利得利多，料銀行與券商進場意願持穩，但壽險業恐在高避險成本、強台幣趨勢未歇下，短期仍以賣股補獲利、現金為王為主軸，是否重返買方，仍須視匯率與政策變化。