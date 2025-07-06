快訊

中市21歲黑戶青年身分確定！尋獲恩人蘇乙青：期待見面的一天

5月壽險狂賣股逾500億元自救 銀行逆勢回補為哪樁？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

金融三業5月買股不同調。據金管會數據顯示，壽險業為補匯損再賣股552億元，抵銷銀行與券商加碼力道，使5月單月三業合計仍淨減碼184億元，雖較4月千億賣壓大幅收斂，但累計前五月仍淨減碼199億元，顯示市場信心雖略有修復，金融業仍未全面翻多。

法人指出，5、6月台股反彈，主要反映川普高關稅政策的豁免期效應，企業提前拉貨、撐住出口與經濟動能，穩住台股信心。但此波動能恐到第三季旺季過後趨緩，市場須留意備貨潮退後的變數，台股震盪將牽動金融業投資節奏。

以5月各業別觀察，銀行5月轉為加碼336億元，主要著眼6月起配息旺季。一家銀行主管表示，金融與電子權值股現金殖利率具吸引力，銀行提前卡位以建立股息部位，預期6月續加碼機率高。

券商則結束4月大砍382億元的動作，5月小幅加碼32億元，主要為技術性調整，態度仍偏謹慎。

相較銀行與券商轉買，壽險業則在台幣5月升值近7%重擊下，帳上匯損驟增，只能趁台股反彈再賣股552億元，減碼手筆是4月的1.7倍，顯示壽險業擴大實現資本利得以彌補獲利。

同時壽險業也大幅拉高現金水位，以支應避險保證金壓力。據金管會統計，5月底壽險業國內外現金水位飆升至1兆642億元寫逾三年新高，單月激增1,711億元，更寫下近五年單月最大增幅，資產配置操作顯現高度防禦態勢。

一家壽險業主管說，5月避險工具成本大增，強勢台幣趨勢未改，使壽險業只能調節風險性資產，並保留更多帳上現金以支應避險保證金需求。

金管會公布2025年5月金融三業國內外股票投資餘額3兆3,049億元（市價列帳），月增2.04%遠低於同月台股大盤上漲5.5%，顯示金融業未同步回補，整體投資策略偏保守。

累計前五月，銀行加碼694億元，為撐盤主力；壽險則由加轉減碼357億元；券商減碼幅度最大，達536億元，三業合計對台股仍呈淨減碼199億元。

展望後市，台股6月續揚4.26%，金融三業同享擴大資本利得利多，料銀行與券商進場意願持穩，但壽險業恐在高避險成本、強台幣趨勢未歇下，短期仍以賣股補獲利、現金為王為主軸，是否重返買方，仍須視匯率與政策變化。

台股 壽險業

延伸閱讀

大罷免在即！郭哲榮預測「一定放假、台股不開盤」…大翻車：北北基桃照常上班

對等關稅大限將至 牽動台股走勢

謝金河稱「聽說稅率不高」全網嚇壞 反估30％跑不掉！PTT憂台股下跪

責任準備金可轉列 壽險業憂治標不治本

相關新聞

5月壽險狂賣股逾500億元自救 銀行逆勢回補為哪樁？

金融三業5月買股不同調。據金管會數據顯示，壽險業為補匯損再賣股552億元，抵銷銀行與券商加碼力道，使5月單月三業合計仍淨...

本周台股／台股十字收盤熱錢撐不住？法人：關鍵壓力未爆

台股上周持續呈現高檔震盪格局，儘管盤中一度攀上2萬2842.75點、再創波段新高，但最終受限於外資籌碼調節與政策不確定性，周線小跌32點，跌幅0.14%，收在2萬2547點，周K線收出十字線，反映市場觀望氣氛濃厚。另一方面，台幣強升雖帶來熱錢行情，但也壓縮出口企業毛利，半年報壓力將至，以及AI拉貨潮退去後的景氣降溫疑慮，法人專家指出，匯損與拉貨潮後的旺季不旺，恐成台股下半年兩大隱雷。

15檔五資押寶 創見、群電、潤隆等各擁題材 有望成盤面焦點

台股近期受國際政經變數牽動，資金聚焦在「有靠山」題材的指標股。部分個股獲外資、投信、自營商等三大法人，以及公股券商、本土...

除權息旺季效應 高殖利率金雞跟著投信買 潤泰全、創見等吸引市場目光

7月有多達445檔上市櫃公司除權息，隨投信2日買進寶成股票張數占單日成交量達64%，吸引市場目光聚焦投信鎖碼的高殖利率股...

0050與00632R如何在多空頭時期應對？他37歲提早財務自由曾百萬翻成千萬又倒賠回去

投資路上，誰沒賠過錢？那些現在看起來很厲害的投資達人，其實也曾有虧損到懷疑人生的時候。

股市漲跌川普說了算！能源＋國防＋AI新革命 抓住2025年3大投資趨勢

隨著美國總統川普即將於今（2025）年1月20日上任，其政策主張已成為市場關注的焦點。從國防支出增加、石化產業鬆綁到科技監管放寬，這些政策不僅為特定產業帶來短期的機會與挑戰，也將深刻影響全球經濟版圖的發展方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。