就市論勢／AI族群 下半年焦點

盤勢分析

國發會公布5月景氣對策信號綜合判斷分數為31分，較4月修正後再下降2分，燈號從黃紅燈轉為綠燈，顯示景氣熱度有所放緩，但尚未出現失速跡象。5月領先指標不含趨勢指數降至99.74，月減0.8%，連四月下滑。其中，景氣指標七項構成項目中，除實質半導體設備進口值持續增長外，其餘六項全面回落，反映企業在面對即將決議的美國關稅政策，對未來市場情勢態度逐漸趨於謹慎。

AI供應鏈仍是台灣出口核心動能，隨著雲端服務供應商（CSP）及大型語言模型（LLM）領導廠商持續加大資本資出，AI供應鏈出口續揚，可望成為台灣下半年出口成長持續上修的主要推力，這股動能或許能使台灣整體景氣表現超越目前市場的保守預期，為經濟注入更多活力。

投資建議

建議投資人應密切關注美國關稅政策走向，並留意地緣政治風險可能帶來的市場波動，短期宜謹慎應對第3季可能出現的修正壓力。

長期投資建議將重點放在具備技術優勢與穩定訂單的企業，並採取分散投資策略，以有效降低風險。此外，應密切留意市場需求變化和技術進展，靈活調整持股配置，以適應未來市場變化。