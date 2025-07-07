一周盤前股市解析／機器人、生技、重電 聚焦

台股上周五（4日）受美股續創高帶動下，大盤以平高盤22,756點開出後，一度拉高到22,842點附近，漲逾百點，但隨後在市場觀望美國對等關稅最終結果等因素中，行情由紅翻黑，終場大盤指數約收跌165點，收在22,547點附近。

統一投顧協理陳晏平指出，美國眾議院通過減稅法案、解除對中國大陸乙烷及晶片設計軟體出口限制，加上美國6月非農新增就業人數及失業率均優於預期等利多，有利美股後市；新台幣持續升值創三年來新高，熱錢持續推升台股走揚，技術面維持強勢，類股良性輪動。

但外資避險空單再創新高、來到5.5萬口，新台幣匯率強升將影響營收及財報評價，仍須留意7月中至8月中財報季匯損影響。選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有業績題材的個股為輔，可聚焦AI概念股、機器人、生技、新台幣升值概念股、重電及能源等。

台新投顧協理范婉瑜表示，操作方面，暑假概念的觀光，以及食品等台幣升值受惠相關題材，及受惠越南達成協議的紡織製鞋、近期台股相關ETF進行換股調整等相關個股皆可留意。

第一金投顧協理黃奕銓認為，美國與越南達成貿易與關稅協議，加上大而美法案過關，美參議院亦通過晶片投資抵減法案，將投資抵稅上限自25%提高至35%，若於2026年前動工即可適用，雙利多激勵台積電（2330）ADR創新高，有利台股後市。

整體7月須需留意9日美國關稅政策、14日國安基金會議、17日台積電法說會，這些大事件都可能影響市場情緒。