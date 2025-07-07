黃詣庭專欄／暑假概念「升值受惠股」 吸睛

大而美法案提高半導體投資補貼、關稅疑雲近尾聲，且大盤籌碼相對安定，均有利於維持台股市場情緒。惟指數逼近長期套牢區間，大盤震盪難免，逢回布局AI概念股、暑假旺季受惠股、及台幣升值受惠族群。

總經及政策面因素來看，7月1日美方宣布與越南達成貿易協定，美方將對越南課徵20%關稅，若為經越南轉口之第三方貨品則課徵40%關稅，越南則給予美方零關稅並開放市場的優惠條件，越南與美國達成貿易協議的消息傳出後，市場評估美國對台課徵的關稅有望低於越南。

在此消息面因素的激勵之下，近日台股一度創下波段高點，過去一周則呈現高檔震盪伺機挑戰高點之勢。此外，本周稍早美國參議院及眾議院先後表決通過「大而美法案」，只要半導體業者在2026年期限在美國動工設廠，即享有35%的投資稅收抵減額度，此投資稅收抵減比率高於原先版本的25%。

在此政策面消息的帶動下，台積電（2330）表現強勁，股價一度攻克1,100元整數關卡，並激勵台積電ADR屢創新高。整體而言，短線上的美國政策面利多有利於提振台股短線交易氛圍。

近日美國所公布的經濟數據普遍優於預期，包括6月ISM製造業指數、6月就業報告顯示、失業率等，相對強勁的經濟數據有助於化解市場對於美國經濟前景的擔憂。此外，美國過去一個月所公布的一系列通膨數據與通膨預期調查均顯示，美國通膨情勢尚未受到4月2日起徵的關稅衝擊而走高。

整體評估，聯準會可能在9月的FOMC會議重啟降息循環，寬鬆貨幣預期有機會帶動美股走揚，支撐台股交易氣氛，而降息預期亦可能引領美元走弱，引導資金轉進亞洲資本市場，進而延續支撐當前台股走勢的資金行情。

在歷經4月初解放日關稅核彈所引發的快速崩跌及隨後的反彈後，台股已站回年線之上，惟指數已在2024年10月至2025年3月長期套牢區的下緣，短線指數上攻易受到技術性賣壓的阻撓，不過在關稅不確定性逐漸淡化、與大而美法案過關兩大政策面利多因素的支撐下，短線台股大跌機率偏低。

若未來一周可能公布的美國對台關稅方案出爐，且關稅稅率符合預期，則可望推升台股挑戰波段高點，而5月及6月連續大額買超台股的外資，在進入7月後仍維持買超台股的操作步伐，同時，融資水位仍維持在相對低檔區，顯示台股籌碼並未出現凌亂，籌碼面的相對安定亦有利於支撐短線台股表現。

但7月中旬後，上市櫃公司將陸續公布第2季季報，投資人將持續檢視台幣升值對於個別企業獲利的影響，並等待龍頭企業經營階層發表對於美國關稅衝擊對於企業營運前景的觀點，屆時投資人恐轉趨觀望，進而令台股出現震盪拉回走勢，但由於關稅不確定性下降且AI發展前景仍正向，搭配籌碼相對安定，台股下方支撐偏強。

在指數接近長期套牢區的壓力下，台股快速衝高不易，故建議逢高慎追價，但由於最大不確定因素持續淡化，指數回檔空間有限，或可逢回擇優布局。短線若有回檔，可觀察月線至季線附近的支撐價位是否有守，若未跌破支撐，投資人可伺機布局AI概念股及先進半導體製程相關族群。

此外，暑假旺季到來，觀光旅遊及航空類股亦有操作題材，而台幣維持升值格局亦有利於食品與餐飲類股的營運。由於大型龍頭企業對於匯率波動與國際政策不確定性的抵禦能力相對較強，在選股的過程中可把握買大不買小的操作邏輯。

（作者是第一金投顧董事長）