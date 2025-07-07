聽新聞
0:00 / 0:00

ASIC鏈 外資點將

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI規模持續擴大、各大雲端服務業者（CSP）加速導入自研晶片的趨勢下，特殊應用積體電路（ASIC）正成為AI市場即將崛起的第二大成長支柱。法人看好，台灣供應鏈的完整性與技術優勢，有望在此趨勢中扮演關鍵推手，持續吸引外資加碼布局，包括台積電（2330）、聯發科、日月光投控等後市看好。

市場法人分析，輝達（NVIDIA）今年發表全新NVLink Fusion架構，允許合作夥伴透過其封閉生態系建構半客製化AI基礎設施，夥伴包括聯發科、世芯-KY等；而CSP為降低成本與縮短開發時程，將加速導入自研或委製ASIC方案，未來趨勢明確。

另外，相較於通用型GPU，ASIC可針對特定AI模型或工作負載進行最佳化設計，不僅具備更高效能與能源效率，也能有效壓低長期營運成本。隨著Google、Meta、微軟及Amazon等科技巨頭陸續投入ASIC自研專案，預期2025年後ASIC出貨將進入成長快車道，滲透率有望顯著提升。

綜合近期花旗、高盛、麥格理、滙豐等最新出具的外資報告中，都普遍看好ASIC所帶動的產業潛力，特別點名在AI ASIC相關受惠的台廠，包括：台積電、聯發科、日月光投控、世芯-KY、信驊、旺矽、穎崴、鴻海、緯穎、緯創、聯亞、全新、奇鋐、富世達、雙鴻、川湖、勤誠、台光電、金像電、智邦等，後市可期。

除了台積電在先進製程與CoWoS封裝技術的領先地位外，世芯-KY則憑藉客製化設計服務與矽智財（IP）技術，積極卡位CSP自研晶片專案；此外，高速傳輸需求帶動的共同封裝光學（CPO）、矽光子材料與ABF載板，也讓台系PCB、材料與散熱供應商受惠。

AI 世芯 台積電

延伸閱讀

瞄準台積電2奈米受惠股！

M7進入M8的超級好股

IP矽智財轉強

台光電、台燿 挑逾150天

相關新聞

美對等關稅掀牌時刻到了 台股推演稅率三情境

對等關稅豁免期即將結束，牽動台股本周走勢。法人指出，美國對台灣課徵對等關稅的稅率很有可能介於10%至20%，有利台股本周...

關稅公布倒數 市場觀望氣氛轉濃 台股衝23,000點要過五關

美國對等關稅公布倒數，市場觀望氣氛轉濃，使得台股上周震盪盤軟，上攻受挫。法人指出，指數目前上有壓、下有撐，短期若要順利衝...

黃詣庭專欄／暑假概念「升值受惠股」 吸睛

大而美法案提高半導體投資補貼、關稅疑雲近尾聲，且大盤籌碼相對安定，均有利於維持台股市場情緒。惟指數逼近長期套牢區間，大盤...

就市論勢／AI族群 下半年焦點

國發會公布5月景氣對策信號綜合判斷分數為31分，較4月修正後再下降2分，燈號從黃紅燈轉為綠燈，顯示景氣熱度有所放緩，但尚未出現失速跡象。5月領先指標不含趨勢指數降至99.74，月減0.8%，連四月下滑。其中，景氣指標七項構成項目中，除實質半導體設備進口值持續增長外，其餘六項全面回落，反映企業在面對即將決議的美國關稅政策，對未來市場情勢態度逐漸趨於謹慎。

一周盤前股市解析／機器人、生技、重電 聚焦

台股上周五（4日）受美股續創高帶動下，大盤以平高盤22,756點開出後，一度拉高到22,842點附近，漲逾百點，但隨後在...

台股高檔震盪 外資淨空單攀高 慎防養套殺

台股高檔震盪，雖然外資在現貨市場近來較為偏多，不過在期貨市場中，卻也不斷加空，至上周五（4日）為止，未平倉淨空單量已攀至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。