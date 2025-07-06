美股創高投資氛圍轉觀望 宜平衡配置

台股上周持續呈現高檔震盪格局，儘管盤中一度攀上2萬2842.75點、再創波段新高，但最終受限於外資籌碼調節與政策不確定性，周線小跌32點，跌幅0.14%，收在2萬2547點，周K線收出十字線，反映市場觀望氣氛濃厚。另一方面，台幣強升雖帶來熱錢行情，但也壓縮出口企業毛利，半年報壓力將至，以及AI拉貨潮退去後的景氣降溫疑慮，法人專家指出，匯損與拉貨潮後的旺季不旺，恐成台股下半年兩大隱雷。

2025-07-06 10:00