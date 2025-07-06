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美股創高投資氛圍轉觀望 宜平衡配置

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

隨著第2季市場情緒好轉，美股再創歷史新高，短線市場氛圍轉趨觀望。法人指出，美國經濟前景仍具韌性，聯準會轉向鴿派立場，有望為風險性資產創造表現空間。然而，股市漲多後修正風險升高，建議投資人維持平衡的資產配置，以因應潛在波動。

根據理柏（Lipper）統計，截至7月1日，今年以來共有七檔多元資產基金繳出正報酬，表現亮眼。包括：瀚亞多重收益優化組合基金、施羅德全週期動態多元資產組合基金、富達全球多重資產收益組合基金、富達卓越領航全球組合基金、PGIM保德信新興趨勢組合基金、摩根多元入息成長基金，以及滙豐ESG永續多元資產組合基金。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，市場預期美國通訊服務與科技股第2季財報仍可維持強勁成長，有望抵銷周期性產業疲弱的影響。美國政府近期放寬AI晶片出口禁令，並推動300GW核能擴建，打造AI能源與技術基礎，預計AI主題將從晶片延伸至基礎建設與軟體應用並進。隨著數據中心電力需求爆發，AI代理人導入速度加快，電力、軟體及半導體三大領域將成為未來投資主軸。

此外，根據芝加哥利率期貨交易所統計，市場預估聯準會下半年可能採取較激進的降息策略，9月、10月及12月各有機會降息1碼。不過，由於美國衰退機率顯著下降，部分市場聲音認為降息3碼過於激進，仍需觀察後續就業與通膨數據。法人對美債看法維持中性，建議偏向短存續期配置。

AI 美國經濟 降息

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