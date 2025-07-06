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關稅匯損干擾 專家：第3季台股基本面、獲利面承壓

中央社／ 台北6日電

對等關稅暫緩期將要屆滿，美國總統川普表示已簽署12個國家的關稅通知函，預定本月7日寄出。隨著台灣具體稅率將揭曉，專家表示，就算最後稅率僅10%仍會造成影響，加上出口商財報受匯損衝擊，第3季台股基本面、獲利面承壓，但下半年有機會先蹲後跳。

國泰投信董事長張錫指出，對等關稅稅率即將出爐，就算最後稅率只有10%，多少還是會造成影響，需要一些時間消化，加上第2季新台幣急升，出口商財報會有匯損，將在第3季公布時反應。第3季台股基本面、獲利面都會承受一些壓力。

不過張錫認為，AI已經變成剛需，原本大家擔心明年AI資本支出會縮水，但從美國大型CSP（雲端服務供應商）最新公布的財測來看，微軟預估2026年資本支出723億美元，比上次財報公布的696億美元還要高；亞馬遜（Amazon）預估明年資本支出1073億美元，高於上次財報預測的937億美元，台灣產業站在全球有利位置。第4季股市會開始反應明年的營運展望，加上美國可能開始降息，有利台股啟動新一波漲勢。

富邦投顧董事長陳奕光看下半年股市是牛熊同體，第3季因除權息後外資站在賣方，推估上漲機率低；但第4季可望受惠業績題材看漲。

陳奕光指出，川普政策持續左右市場走勢，第2季起受對等關稅波及，並考量關稅戰效應及匯兌不利因素，富邦投顧研究團隊將台股上市櫃公司今年獲利預估值從原本的新台幣4.74兆元下修至4.3兆元，年增率為6.5%。

群益投顧總經理范振鴻分析，第2季新台幣兌美元急升，匯率衝擊將在第2季財報顯現，外加美國對等關稅暫緩90天，客戶提前拉貨，台灣出口商第3季出貨恐出現明顯下滑，他預估台股第3季將回檔。

不過范振鴻認為，美國聯準會主席鮑爾的任期到2026年5月，今年第4季起，預料市場將開始反應影子主席主張的大幅降息，可望驅動資金行情再起，看好台股第4季挑戰新高。

凱基投顧董事長朱晏民表示，近期隨著關稅戰緩和，加上AI算力需求快速成長，推動台股回升，但川普關稅政策帶來的負面效應漸浮現，將影響經濟成長和通膨壓力，台灣的供應鏈與美國經濟高度相關，台股獲利展望面臨下修。

考量對等關稅暫緩的提前拉貨效應，朱晏民預估，下半年消費性產品高機率將旺季不旺，由於股票評價已反應市場樂觀情緒重回高檔區，預估第3季台股可能面臨再次下修風險；然而適度修正有助第4季指數回穩反彈，AI需求強勁依然是支撐2026年台股獲利成長的關鍵，尤其評價經適度修正後，看好年底前將更容易迎來資金青睞。

台股獲利 關稅

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