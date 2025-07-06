除權息旺季效應 高殖利率金雞跟著投信買 潤泰全、創見等吸引市場目光

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

7月有多達445檔上市櫃公司除權息，隨投信2日買進寶成股票張數占單日成交量達64%，吸引市場目光聚焦投信鎖碼的高殖利率股。觀察投信近五日買進個股數量占成交量比重逾兩成、殖利率逾4%者，包括潤泰全（2915）、創見等14檔投信鎖碼股，可望成市場多頭跟進標的。

富邦投顧董事長陳奕光指出，除人工智慧（AI）族群為近期股市主流外，除權息也是第3季熱門題材，尤其美國總統川普表示已簽署12國關稅通知函，將於周一（7日）寄出，讓股市再度出現不確定因素，反而讓高殖利率股相對具支撐，如股價下跌則殖利率再攀升，會更加吸引青睞高股息的法人買盤。

根據統計，投信近五日累計買進張數占成交比重在兩成以上，近五日買超張數逾千張個股，包括潤泰全、創見、矽格、潤隆、美律、力成、瑞昱、威剛、大聯大、橘子、復盛應用、漢唐、健鼎及福懋；這些股票近日現金殖利率都超過4%。

圖／經濟日報提供
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其中，潤泰全近五日投信買盤占成交量比重接近50%，法人推估與資產規模約826億元的大華優利高填息30 ETF及規模320億元的凱基優選高股息30 ETF，同時選中為成分股，進行換股有關；瑞昱與潤隆也因高殖利率被納入一些高股息ETF成分股而換股買進，投信近五日買盤占成交量比重亦超過三成。

另一方面，將於8日除息的創見與矽格，以及10日除息的健鼎都已見到近期股價持續走揚的強勢表現；瑞昱、大聯大及漢唐的除息交易也因產業展望佳，股價已開始被買盤拉抬走高，為除息秀熱身。

台新投顧副總黃文清提醒，台股自低點反彈已超過兩成，大盤目前在高檔盤整，高殖利率股可吸引較為穩健買盤資金；不過，挑選相關個股時，除關注殖利率高低外，公司未來營運是否正向才是重點。


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