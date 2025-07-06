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15檔五資押寶 創見、群電、潤隆等各擁題材 有望成盤面焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 圖／AI生成
台股示意圖。 圖／AI生成

台股近期受國際政經變數牽動，資金聚焦在「有靠山」題材的指標股。部分個股獲外資、投信、自營商等三大法人，以及公股券商、本土主力等同步加碼，包括創見（2451）、群電（6412）、潤隆（1808）等15檔「五金押寶股」，有望成為後市盤面的焦點。

法人表示，國際政經變數干擾下，選股重於選市，市場資金轉向具撐盤力道的「五金押寶股」，具備籌碼穩定、政策護航與產業成長等優勢，因此五金齊押的個股更能穿越震盪行情，成為台股第3季行情的主流指標與抗震核心。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等表示，近期新台幣匯率強升，雖然有利於進口成本降低與部分內需股表現，但對出口型企業帶來匯損壓力，必須留意7月中旬至8月中旬財報季的匯兌消息面衝擊。

後市布局建議以流動性佳、具基本面支撐的中大型權值股為核心，搭配技術面轉強以及具業績題材的個股操作；族群可以留意AI概念、機器人、科技材料升級、生技、新台幣升值概念等具備中長期題材的個股，以及有政策與景氣雙重加持的重電與能源股。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

進一步觀察主流資金近期押注方向，可以發現首重趨勢明確、基本面續強的個股。篩選三大法人、公股券商、市場主力等近十日紛紛買超的15檔「五金押寶股」，包含第一金、新光金、仁寶、緯創、寶成、富邦金、聯強、聯電、英業達、創見、群電、潤隆、王道銀行、燁輝、原相等個股。

當中以半導體與AI應用的個股居多，法人分析，受惠於三星將於2025年底全面停產DDR4，對模組廠創見第2季起的營運表現轉趨樂觀；電源供應器大廠群電則受惠於伺服器與筆電電源需求，但是布局必須留意美國關稅政策後續發展以及下半年出貨狀況。

此外，緯創受惠於大客戶戴爾拉貨動能強勁，加上子公司緯穎ASIC AI伺服器出貨快速放量，法人預期緯創第2季營收將挑戰歷史新高，成為盤面AI指標之一。

個股 新台幣 董事長

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