資本市場服務團攜手安侯建業 共同助力優質企業進軍資本市場

櫃買中心與台灣證券交易所在主管機關支持下共同成立資本市場服務團，致力於推動台灣資本市場的發展與升級。該服務團於2025年7月4日與安侯建業聯合會計師事務所在台中林酒店舉辦2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會。這次座談會旨在整合資本市場資源，打造一個共同推動的平台，為各類規模的企業提供一站式資本市場服務。協助企業快速了解台灣資本市場帶來的多重助益，並透過進入資本市場發揮協同效應，持續強化公司治理，擴大營運規模，進而邁向國際市場。

櫃買中心副總李淑暖致詞時表示，櫃買中心成立30年來已協助超過2,600家公開發行公司進入資本市場，也已建構多層次資本市場，包括專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊，滿足不同發展階段與營運規模的中小微企業多元掛牌需求。櫃買中心在世界交易所聯合會(WFE)70多個會員交易所中也表現相當優異，成交值周轉率位居第二，掛牌公司的本益比約25倍，顯示出櫃買中心擁有活躍的股票市場及合理的本益比，提供投資人有效率的交易平台及彰顯企業的價值。

截至2025年6月底，櫃買市場的上櫃掛牌家數達853家，興櫃公司也已經超過350家，合計家數已達1,200家。主板上櫃公司的平均市值約71億元，其中，122家公司市值突破100億元，並有七家企業市值超過1,000億元，掛牌公司的屬性也相當多元，包含成立多年的隱形冠軍、半導體護國群山及生技與資安或大數據等資訊服務業等。

李淑暖表示，公司進入資本市場不僅可以加強健全營運體質，也有助提升企業知名度、招募優秀人才，並能滿足企業發展的資金需求，儘管近期企業持續面對來自大環境變化的諸多挑戰與不確定性，不過相信透過進入資本市場過程的總體檢，將有助公司提升體質、強化競爭力，並更具營運韌性。此外，櫃買中心將持續傾聽企業、證券商及會計師的建議，除不斷檢討並調整上櫃相關規定外，亦積極與企業溝通說明，協助企業順利進入資本市場。

證交所副總杜惠娟致詞表示，公司進入資本市場將有助資訊透明公開以及建立相關內控制度，截至2025年6月底，證交所掛牌上市公司家數已達1,045家，總市值約70兆元。此外，截至2025年5月底，證交所成交日均值達3,450億元，展現台灣資本市場在國際間的活絡度與高流動性，而台灣資本市場之所以能有如此亮眼表現，關鍵在於擁有優質的上市公司，隨著關稅議題逐步底定，應更有助投資人恢復信心，證交所將持續鼓勵創新企業利用資本市場籌資發展。

安侯建業副執行長陳宗哲指出，2025年上半年度有美國總統川普宣布對全球實施對等關稅、地緣政治及匯率變動等紛擾，對多數產業帶來重大影響。企業在全球市場的營運挑戰日益嚴峻，如何靈活應對、維持競爭優勢，成為當前的重要課題。KPMG長期偕同櫃買中心及證交所協助企業IPO、併購、股權規劃及ESG轉型等領域，陪伴許多企業從初創階段走向資本市場。

這次座談會邀集近20家優質企業共同參與，橫跨多元產業類別，包含食品、汽車及自行車零組件、材料、生技醫療(新藥研發及輔具等)、半導體及綠能環保等，會後與在場與會者充分交流互動，廣獲熱烈迴響。