台股有落後補漲空間 永豐投顧：短線觀望變化、逢低布局

台股上周持續推進，但是投信連續賣超，對照今年以來走勢，投信始終是多方，但本周開始有台股重要法說，下周美股財報要登場，但投信在23,000點關前選擇下車，有避險考量，投資人也應該謹慎。永豐投顧表示，靜待下周關稅等議題變化，並且注意法說與財報訊息，但國際股市已經開跑，台股有落後補漲空間，故投資人等待股價出現波動時再進場布局。

上周越南率先與美國談成關稅協議，越南態度最軟，得到20%的關稅，成為美國與其他國家達成協議的標準。但是歐盟、日本不可能讓美國零關稅，所以美國勢必要出重拳，股市可能有變數。

雖然短期股市有諸般變數，但是上半年經歷種種考驗，國際股市表現卻意外堅挺，尤其是美股上周屢創新高，足以破除各種看空理由，例如，川普祭出關稅大棒，但是美國經濟穩定、物價也平穩，導致7月FOMC有可能降息，因此應該調整原先預期。