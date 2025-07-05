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櫃買中心攜手元大證券舉辦法說會 獲機構法人熱烈迴響

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
7月4日台灣產業高峰論壇。櫃買中心主任秘書林婉蓉(左五)、元大證券副總呂秉儒(右五)、神準公司董事長蔡文河(左四)、家登公司業務副總林雅文(右三)、台燿公司發言人黃文旭發(左三)合影(櫃買中心/提供)
7月4日台灣產業高峰論壇。櫃買中心主任秘書林婉蓉(左五)、元大證券副總呂秉儒(右五)、神準公司董事長蔡文河(左四)、家登公司業務副總林雅文(右三)、台燿公司發言人黃文旭發(左三)合影(櫃買中心/提供)

櫃買中心（Taipei Exchange）為增進機構法人對上櫃公司之瞭解，並持續提升績優上櫃公司之能見度，2024年起偕證券商舉辦以機構法人為主的法說會廣受好評，2025年7月4日再度攜手元大證券共同舉辦台灣產業高峰論壇法人說明會，邀請三家優質上櫃公司分享財務業務情形及產業競爭優勢，吸引近百位內外資機構法人踴躍參與，並獲得熱烈迴響。

櫃買中心表示，受邀參加本場法說會的三家公司均為電子產業領域獲市場高度關注的企業，亦為富櫃200指數成分股，包括半導體載具及設備製造商家登（3680）、高階銅箔基板製造商台燿（6274）及網路通訊系統製造商神準（3558），這次法人說明會透過面對面溝通交流機會，使專業投資機構法人能夠深入了解優質上櫃公司發展策略、營運動態以及未來布局規劃，現場互動熱烈，為這次活動畫下圓滿句點。

櫃買中心指出，為增進上櫃公司與投資人溝通之管道及頻率，促進投資人了解公司營運策略和企業價值，未來仍將持續舉辦不同形式的法人說明會或業績發表會，鼓勵上櫃公司與投資人或股東進行交流，增進雙向溝通效率，進而提升公司資訊透明度及能見度。

櫃買中心

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