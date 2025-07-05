大立光6月營收41.46億元 月增29% 為七年同期最佳

大立光(3008）今（5）日公布6月營收41.46億元，月成長29%，年成長3%，為七年同期最佳。大立光表示，7月拉貨動能比6月好。

大立光第2季營收季減20%，年成長6%；累計今年上半年度合併營收262.52億元，年成長18%。大立光將於 下周四（10日）舉行法說會，公布第2季營運成果，上季匯損及毛利率表現、iPhone新機拉貨、機器人布局等議題將是焦點。大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，法說會釋出的營運展望視為全球手機市場榮枯重要風向球。

大立光6月營收月增29%，是連兩個月營收下滑後，重返成長，顯示新機拉貨動能，另一方面，由於近年新台幣對美元匯率強升，壓抑營收動能，除了4、5月受干擾，6月台幣的升幅驚人，一舉衝破29.1元，反映於營收，相對抵減新機拉貨力道。

若依6月鏡頭出貨結構，2,000萬畫素以上鏡頭出貨比重20-30%，1,000萬畫素占比50%-60%，連續兩個月逾2,000萬畫素鏡頭維持該占比，有利於優化產品組合。

針對本季營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，隨新機備貨啟動，依客戶訂單展望，6月屬於新機「第一次初期備料」，「7月、8月才是真正的大動能」。預期8月以前拉貨動能有望月月高，目前產能已滿載，依往年營運軌跡，下半年營運一般比上半年好。

談及下半年手機規格升級趨勢，林恩平說，有些折疊機的長焦鏡頭規格有比較明顯升級，包括光層拉得比較長，光圈倍數比較高，今年某些鏡頭規格開很高，代表某些需求還是需要傳統光學來解決，摺疊手機開案有增加。