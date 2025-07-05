快訊

丹娜絲逼近！玉山國家公園今早起全面封園 山友速撤離

漫畫家龍樹諒「末日」前受訪：書腰文字是編輯寫的

德州暴雨釀洪災至少13人死亡！「女孩夏令營」小屋遭沖走…逾20少女失蹤

大立光6月營收41.46億元 月增29% 為七年同期最佳

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

大立光(3008）今（5）日公布6月營收41.46億元，月成長29%，年成長3%，為七年同期最佳。大立光表示，7月拉貨動能比6月好。

大立光第2季營收季減20%，年成長6%；累計今年上半年度合併營收262.52億元，年成長18%。大立光將於 下周四（10日）舉行法說會，公布第2季營運成果，上季匯損及毛利率表現、iPhone新機拉貨、機器人布局等議題將是焦點。大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，法說會釋出的營運展望視為全球手機市場榮枯重要風向球。

大立光6月營收月增29%，是連兩個月營收下滑後，重返成長，顯示新機拉貨動能，另一方面，由於近年新台幣對美元匯率強升，壓抑營收動能，除了4、5月受干擾，6月台幣的升幅驚人，一舉衝破29.1元，反映於營收，相對抵減新機拉貨力道。

若依6月鏡頭出貨結構，2,000萬畫素以上鏡頭出貨比重20-30%，1,000萬畫素占比50%-60%，連續兩個月逾2,000萬畫素鏡頭維持該占比，有利於優化產品組合。

針對本季營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，隨新機備貨啟動，依客戶訂單展望，6月屬於新機「第一次初期備料」，「7月、8月才是真正的大動能」。預期8月以前拉貨動能有望月月高，目前產能已滿載，依往年營運軌跡，下半年營運一般比上半年好。

談及下半年手機規格升級趨勢，林恩平說，有些折疊機的長焦鏡頭規格有比較明顯升級，包括光層拉得比較長，光圈倍數比較高，今年某些鏡頭規格開很高，代表某些需求還是需要傳統光學來解決，摺疊手機開案有增加。

大立光 手機鏡頭 營收

延伸閱讀

茂達營收寫最佳6月

中磊6月營收月增11% 走出谷底

展達6月營收月增0.78% 迎出貨旺季

偉詮電6月業績同期次高

相關新聞

台股價跌量縮 觀望氣氛濃

台股昨（4）日觀望台美對等關稅談判氣氛濃，呈價跌量縮格局，早盤一度攻至22,842點本波新高後，旋即因美股休市、關稅寬限...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 稱冠

台股本周受到追價意願不高及外資期貨留倉空單維持5萬口以上等影響，改寫22,842點波段高點後拉回，追蹤台股標的為主的指數...

一周熱門零股／元大台灣50 買盤挺

台股本周焦點在於美國越南達成對等關稅協議、美國就業等經濟數據優於預期等，指數一度逼近23,000點大關後，逢高降低零股投...

就市論勢／AI 相關族群 布局主軸

台股昨（4）日以小漲開出，一度攻高至22,842點，但隨美國總統川普最新稅率政策發布在即，市場觀望氣氛轉濃，最終下跌165點，收22,547點；周線翻黑。

興櫃一周回顧／天力離岸大漲三成

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌0.2%，表現最強興櫃股由綠能概...

花旗欽點AI台廠雙雄：台積電、聯發科穩坐半導體首選

展望AI趨勢下，根據外資花旗證券最新報告指出，AI系統將持續朝高複雜與異質化發展，GPU仍主導運算市場，ASIC則將持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。