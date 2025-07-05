ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 稱冠

台股本周受到追價意願不高及外資期貨留倉空單維持5萬口以上等影響，改寫22,842點波段高點後拉回，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）漲3.21%，蟬聯冠軍寶座。

美越達成貿易協議、大而美稅改法案過關，加上美國6月就業數據超標，緩解經濟放緩疑慮，美股延續漲勢，但台股因關稅豁免期限將至等變數，外資在期貨市場展開預防性避險，壓抑上漲空間，統計集中市場單周跌32點或0.14%，櫃買市場周線跌2.02點或0.86%，兩市同步由漲轉跌。

由於成分股除息不影響淨值表現，追蹤台股標的為主的25檔ETN中，約八成繳出正報酬，具槓桿優勢的富邦蘋果正二N本周漲3.21%登冠，統一智慧電動車N、統一特選台灣5GN分居二、三，單周漲幅各為2.52%、2.23%。

本周前段班主要分布於半導體、電動車、市值型等特色，包括兆豐半導體氣候N、富邦特選蘋果N、元大特選電動車N、元大櫃買半導體N、富邦存股雙十N、統一IC設計臺灣N、元大台股領航N等，單周漲幅在1.07%至2.08%不等。