興櫃一周回顧／天力離岸大漲三成

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌0.2%，表現最強興櫃股由綠能概念股天力離岸（6793）奪下，周漲超過三成。

本周漲幅超過一成檔數有16檔，其中前十強在13.8%至31.7%間，以產業分布觀察，資金轉出電子股，轉向生技醫療及數位雲端各三檔，其餘四檔則為其他、食品工業、電子及電機機械各一。

周漲幅前十強依序為海上離岸風力股天力離岸周漲31.7%、新藥研發股朗齊生醫*29.1%、保健食品研發及銷售股大研生醫26.1%、資訊軟體股碩網25.3%、透明導電膜股聯享20.3%、軟體股德鴻19.5%、電機機械股泓辰17.5%、生技醫療股微邦14.09%、新藥開發股安成生技13.9%、電子支付股微程式13.8%。