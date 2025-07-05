就市論勢／AI 相關族群 布局主軸

盤勢分析

台股昨（4）日以小漲開出，一度攻高至22,842點，但隨美國總統川普最新稅率政策發布在即，市場觀望氣氛轉濃，最終下跌165點，收22,547點；周線翻黑。

美科技股AI巨頭續刷新高，科技股成為主要推升美股動能，加上美國非農就業報告意外強勁，激勵美股創歷史新高，也帶動歐股表現，台股走勢維持相對強勢；不過隨著關稅大限將至，觀望氣氛致使台股呈現上下震盪格局。

就基本面，好的方面包括：AI需求比預期要好且應用層面擴大，例如ASIC伺服器具備高客製化與低預算壓力，搭配未來逐漸轉向AI推論時代應用需求，有利ASIC AI伺服器出貨量持續成長，相關供應鏈產能可望因此受惠。

受到美國雲端服務業者（CSP）資本支出維持強勁，且AI模型百花齊放、加速推陳出新，各家對相關基礎建設和硬體包括GPU、客製化晶片、伺服器等需求持續成長，AI伺服器下半年拉貨仍相當積極。

就對等關稅新政部分，儘管市場關注對等關稅最終生效日是否會如期或受美國與各國談判進度影響再往後延期；不過最壞情境已過，且美國對中國大陸關稅大致定錨，市場近期反映相對正向，對未來政策可能發展應可中性看待。另一方面，美國眾議院通過大而美法案，赴美投資企業可望獲得投資抵減優惠，有利美國消費動能，台灣企業可望連帶受惠。

投資建議

至於值得注意的地方，安聯投信台股團隊表示，現階段，台股受到美股攀高提振，表現強勁，但同時要留意短線漲多後可能面臨的調節壓力。

布局方向考量AI長期發展潛力，及全球相關基礎建設需求挹注與成長下，AI相關仍是布局主軸，投資人可留意具成長題材與政策支持族群，避開消費性電子等族群。