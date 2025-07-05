一周熱門零股／元大台灣50 買盤挺

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美國越南達成對等關稅協議、美國就業等經濟數據優於預期等，指數一度逼近23,000點大關後，逢高降低零股投資人進場意願，但整體仍看好大盤後市中，元大台灣50（0050）等市值型ETF及大型權值股吸引買盤目光。

市場專家指出，美國6月非農就業數據優於預期，失業率意外下滑，加上國會陸續通過大而美法案，減稅政策延續幾成定局。市場對美國經濟擔憂減緩，專家預期聯準會（Fed）夏季維持利率不變立場可能更加堅定，FedWatch顯示市場訂價7月降息機率降至5%，美元雙率回升，美股持續上攻，也將牽動零股市場下一步動向。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、台積電、群益台灣精選高息、元大高股息、鴻海、國泰永續高股息、富邦台50、新光金、富邦金、長榮，十檔標的交易量從1,061萬至176萬股，較上周降溫。

此外，法人圈多認為，7月9日川普對等關稅90天暫緩期到期，各國談判進展為關注焦點。儘管關稅對通膨帶來的衝擊尚未顯現，但貿易政策不確定性，可能進一步影響就業市場與消費支出；貨幣政策方面，雖兩位Fed理事為7月降息打開大門，但市場普遍預期7月將維持利率不變，在缺乏基本面利多且股市創歷史新高背景下，後續表現都將左右零股市場下周多空動向。

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