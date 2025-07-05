台股價跌量縮 觀望氣氛濃

台股昨（4）日觀望台美對等關稅談判氣氛濃，呈價跌量縮格局，早盤一度攻至22,842點本波新高後，旋即因美股休市、關稅寬限期將至等不確定因素，買盤轉趨保守，量縮至3,311億元，終場跌165點收22,547點，仍守住各期均線；本周跌32點，但周K線連二紅。

此外，新台幣對美元匯率昨大幅回貶1.03角收28.931元，亦使外資動作轉趨保守，買超金額降至5.5億元，連四買，累計買超845.2億元，但台指期未平倉淨空單再擴增4,054口至55,211口，寫歷史新高。

投信賣超46.1億元，連五賣，共賣超166.9億元；自營商買超2億元，連四買、累計買超156.8億元。合計三大法人賣超台股38.6億元。至於八大公股行庫則買超45.5億元。

美越關稅談判成功，加上就業數據優於預期，激勵美股3日上揚，不過台股昨日上攻至波段新高後，隨新台幣匯率由升轉貶，加上擔憂美國對等關稅豁免期限將至，指數隨後翻黑，但仍力守5日線，本周指數小跌32點，跌幅0.14%，走勢呈現頭尾跌中間漲。

盤面資金在次產業間輪動，以高速傳輸、IC載板、扇形封裝、Wifi 7等較強勢，DRAM、電子通路等較弱勢，傳產以成衣、食品、百貨等較為亮眼；19檔千金股漲跌互見，川湖（2059）漲3.02%最強勢，AES-KY跌6.02%最疲軟。