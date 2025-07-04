花旗欽點AI台廠雙雄：台積電、聯發科穩坐半導體首選

展望AI趨勢下，根據外資花旗證券最新報告指出，AI系統將持續朝高複雜與異質化發展，GPU仍主導運算市場，ASIC則將持續成長。台廠中，花期持續看好，台積電（2330）與聯發科（2454）將是台廠雙核心，維持半導體領域的首選股。

隨著AI系統日益朝向高複雜度、異質化與專業化發展。花旗預期，GPU仍將維持主導地位，ASIC則持續扮演成長引擎。然而，未來市場贏家將不再只是晶片運算速度快，而是能打造具備「高度整合、可擴展且高效率系統」具備全面解決方案的供應商。

值得注意的是，主要雲端服務業者（CSP）正加速導入ASIC系統，藉此提升成本效率並強化產品差異化。不過，成功關鍵早已不僅止於晶片本身，還包括三大核心：互連與封裝架構須具備可擴展性；軟體堆疊需達到與CUDA匹敵的效能，才能加速導入；系統整合能力必須降低延遲、功耗與編排複雜度。

花旗指出，GPU與AI ASIC市場仍處成長階段，預估自2026年下半年起，AI加速器將由N5/N4製程邁向N3製程，不僅推升晶片尺寸與運算效能，平均售價（ASP）也將會顯著上揚。

儘管AI晶片整體出貨量成長將逐步放緩，花旗仍預期產值增速將持續加快，預估2026年GPU出貨量年增率約10%，AI ASIC出貨量則可達450萬片。因此，在效能提升與價格走揚的雙重帶動下，AI晶片市場的年均複合成長率（CAGR）仍有望維持在逾40%的水準。

台廠中，花旗看好，台積電與聯發科仍是半導體領域的首選個股。事實上，在AI ASIC市場中，博通憑藉與Google合作的TPU專案，以及新增Meta與OpenAI等客戶，持續穩居最大市占。

花旗預估，TPU v7將於2026年維持穩定出貨成長，而與聯發科聯手開發的TPU v8則預計於2026年底放量，並於2027年展現更大成長潛力。

展望後市，花旗看好聯發科於先進製程與SerDes高速傳輸設計領域具備深厚實力，聯發科AI ASIC營收有望自2026年起加速放量，成為台廠AI半導體新一波成長動能來源。