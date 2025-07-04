快訊

逾800億出口遭川普汽車關稅衝擊 「這國家」準備展開報復

車流回堵！國3土城北上路段貨車翻覆 7旬翁受困駕駛座無生命跡象

Switch 2台北體驗會搶先玩！會場導覽、11款遊玩動線必玩 手機預約券教你用

花旗欽點AI台廠雙雄：台積電、聯發科穩坐半導體首選

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AI晶片示意圖。圖／ingimage
AI晶片示意圖。圖／ingimage

展望AI趨勢下，根據外資花旗證券最新報告指出，AI系統將持續朝高複雜與異質化發展，GPU仍主導運算市場，ASIC則將持續成長。台廠中，花期持續看好，台積電（2330）與聯發科（2454）將是台廠雙核心，維持半導體領域的首選股。

隨著AI系統日益朝向高複雜度、異質化與專業化發展。花旗預期，GPU仍將維持主導地位，ASIC則持續扮演成長引擎。然而，未來市場贏家將不再只是晶片運算速度快，而是能打造具備「高度整合、可擴展且高效率系統」具備全面解決方案的供應商。

值得注意的是，主要雲端服務業者（CSP）正加速導入ASIC系統，藉此提升成本效率並強化產品差異化。不過，成功關鍵早已不僅止於晶片本身，還包括三大核心：互連與封裝架構須具備可擴展性；軟體堆疊需達到與CUDA匹敵的效能，才能加速導入；系統整合能力必須降低延遲、功耗與編排複雜度。

花旗指出，GPU與AI ASIC市場仍處成長階段，預估自2026年下半年起，AI加速器將由N5/N4製程邁向N3製程，不僅推升晶片尺寸與運算效能，平均售價（ASP）也將會顯著上揚。

儘管AI晶片整體出貨量成長將逐步放緩，花旗仍預期產值增速將持續加快，預估2026年GPU出貨量年增率約10%，AI ASIC出貨量則可達450萬片。因此，在效能提升與價格走揚的雙重帶動下，AI晶片市場的年均複合成長率（CAGR）仍有望維持在逾40%的水準。

台廠中，花旗看好，台積電與聯發科仍是半導體領域的首選個股。事實上，在AI ASIC市場中，博通憑藉與Google合作的TPU專案，以及新增Meta與OpenAI等客戶，持續穩居最大市占。

花旗預估，TPU v7將於2026年維持穩定出貨成長，而與聯發科聯手開發的TPU v8則預計於2026年底放量，並於2027年展現更大成長潛力。

展望後市，花旗看好聯發科於先進製程與SerDes高速傳輸設計領域具備深厚實力，聯發科AI ASIC營收有望自2026年起加速放量，成為台廠AI半導體新一波成長動能來源。

AI 聯發科 花旗

延伸閱讀

為躲川普關稅？台積電傳將美國優先 日本熊本二廠動工恐再延宕

看完「造山者」可抬頭挺胸！ 游淑慧：台灣沒偷美國的晶片

護國神山衝破千一！00922分散布局…吸納台積電、聯發科、鴻海利多

台幣升值成台積電（2330）利空？大摩下修獲利預期 網：外資吃貨訊號

相關新聞

花旗欽點AI台廠雙雄：台積電、聯發科穩坐半導體首選

展望AI趨勢下，根據外資花旗證券最新報告指出，AI系統將持續朝高複雜與異質化發展，GPU仍主導運算市場，ASIC則將持續...

外資小幅買超5億元 布局金融股、提款0050

台股今天下跌165.47點，收在22547.5點，成交金額新台幣3218.82億元，週線下挫32.58點。外資今天買超5...

外資本周大買845億元！買超前十名中金融股占一半 竟僅1檔傳產股進榜

台股4日收22,547.5點，下跌165.47點，本周下跌32.58點，但外資本周則是買超845.29億元，統計外資買賣...

台股週線小跌32點 上市公司總市值略降至72.62兆元

台股高檔震盪，今天收在22547.50點，週線小跌32.58點或0.14%。證交所統計，全體上市公司最新總市值為新台幣7...

台股周線翻黑跌0.14%…三大法人本周買超806億元 兩大權值強於大盤

台股7月4日受台積電（2330）轉跌影響，指數開高走低，盤面倚靠矽光子、PCB等少數族群抗空，終場大盤指數下跌165.4...

台股開高走低下跌165點收22,547點 台積電下挫5元收在1,085元

台股4日開高走低，早盤以22756.55點開出，終場收22547.5點，下跌165.47點，跌幅0.73%，成交量321...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。