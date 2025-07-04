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資本市場服務團攜手KPMG 舉辦推動優質企業邁入資本市場座談會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所、櫃買中心共同成立的「資本市場服務團」，4日攜手安侯建業會計師事務所舉辦「114年推動優質企業邁入資本市場座談會」，邀請準上市公司微程式及上櫃公司佑全分享上市櫃經驗，吸引多位產業先進與企業代表熱烈參與。

「資本市場服務團」整合資源、打造一站式服務平台，與中介機構、公部門及新創生態圈密切合作，推動臺灣資本市場成長，邁向「亞洲資產管理中心」與「創新公司聚集板塊」目標。

證交所副總經理杜惠娟致詞表示，截至今年7月4日，證交所掛牌上市公司家數已達1,045家，總市值約為69兆元，位居全球主要證券交易所市值第11名；截至5月底，集中市場日均值達3,450億元，亦排名全球第13，展現臺灣資本市場在國際間的活絡度與高流動性。

杜惠娟進一步指出，臺灣資本市場能有亮眼表現，關鍵在於擁有優質的上市公司。今年前五月全體上市公司營收較去年同期成長15.2%，顯示企業基本面穩健成長，加上資金動能充沛、資訊揭露透明，深獲投資人信賴，這正是臺灣資本市場的重要優勢。

證交所持續鼓勵創新企業利用資本市場籌資發展，促進具有未來發展性的 AI、機器人、無人機、衛星通訊等新興產業在創新板匯聚成上市新聚落。

隨今年創新板 2.0 取消合格投資人制度，儘管資本市場受地緣政治影響，創新板累計至5月底，總成交值仍較去年同期大幅成長144%；投資人及企業關心的估值面，如股價淨值比更是領先整體市場。

證交所表示，在政策支持與市場機制優化的雙重助力下，投資人願意以更高估值肯定高成長潛力企業，顯示臺灣資本市場以及創新投資生態圈已逐步發展成熟。

櫃買中心副總經理李淑暖致詞指出，臺灣多層次資本市場由證交所與台北交易所共同建構，提供各類型企業依其成長階段選擇適合的掛牌市場。台北交易所擁有創櫃板、興櫃及上櫃主板三大板塊，特別適合中小微企業籌資發展，因應其不同階段資本需求。

除股票市場外，台北交易所亦涵蓋債券、ETF及衍生性金融商品等多元商品，其中櫃買中心的債券市場也發展相當蓬勃，今年前五月債券月成交值在WFE中排名第四名，足見櫃買中心是一個具備多元商品市場與多層次架構的股債雙核心交易所。

本次座談會特別邀請即將掛牌上市的微程式資訊董事長吳騰彥，以及上櫃公司佑全藥品總經理文德蘭，現場分享上市櫃實務經驗與公司掛牌後對整體營運的助益，讓與會者對資本市場操作與企業成長有更深入的了解，成為本次座談會的一大亮點。

會中亦由安侯建業會計師事務所就「企業進入資本市場應注意事項」進行專業分享，內容涵蓋企業在申請上市（櫃）前應審慎檢視之財務透明度、內控制度健全性、公司治理架構完整性及法遵風險管理機制，同時建議企業應提早規劃財報整合、強化與投資人溝通的資訊揭露能力，以提升資本市場信任度，順利接軌公開發行的各項規範。

本場交流分享會，不僅深化台中當地產業與資本市場的連結，更透過座談會平台，傳遞資本市場最新政策與實務資訊，協助企業瞭解上市櫃流程與規劃方向，讓企業能更有信心面對轉型與成長契機。

櫃買中心 資本市場

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