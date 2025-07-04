凱基證券落實永續 獲媒體「企業減碳溫度計」最高等級評比

凱基證券秉持永續發展精神，透過溫室氣體排放源鑑別，擬定「低碳營運管理」及「再生能源使用」策略落實減碳目標，榮獲天下雜誌「企業減碳溫度計」最高等級評比「成效卓越」肯定，展現企業文化中融入公司治理、環境及社會理念，積極推動企業永續與淨零碳排的具體成果與決心。

「企業減碳溫度計」為天下雜誌與氣候倡議組織共同推出，為全台唯一呼應巴黎協議統計溫室氣體減量之平台，透過標準化碳揭露指標與量化分析，盤點台灣企業的碳管理成效，聚焦減碳幅度、揭露透明度、淨零承諾進度等多項指標進行評比。

該平台累計揭露逾千家企業減碳成果，其中獲評「成效卓越」為符合巴黎協議1.5℃溫控目標的企業僅佔33%，凱基證券獲此殊榮，顯示推動減碳的成果持續領先同業。

凱基證券積極落實自身節能行動及推動能源轉型，2024年營業據點範疇一直接及範疇二間接溫室氣體總排放量較基準2022年下降33%，持續減少溫室氣體排放量，降低環境衝擊。

同時，凱基證券今年協同金控母公司凱基金控通過科學基礎減碳目標（SBT）審核，承諾2030年前自身營運溫室氣體排放量減少42%，減碳路徑涵蓋營運排放、綠電使用與供應鏈永續。

凱基證券表示，金融業在面對氣候變遷挑戰中扮演著關鍵角色，將持續深耕ESG，並依循科學基礎減量目標（SBT）承諾，強化氣候風險管理及低碳營運策略，結合數據科技深化碳盤查與減碳行動，攜手客戶與產業鏈共同朝向2050淨零碳排目標邁進。