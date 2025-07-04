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望隼營收／6月創單月歷史次高、第2季創單季新高 擴充產能迎戰旺季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

望隼（4771）4日公告6月合併營收為3.01億元，月成長5.13%，較去年同期成長37.78%，創同期新高、單月歷史次高，僅次於去年10月營收表現，主要受惠618檔期拉貨力道。並帶動第2季營收來到8.72億元，季增7.63%、年增19.6%，創下單季營收歷史新高。累計上半年合併營收16.83億元，較去年同期成長12.36%。

望隼表示，第2季營收衝高主要反映來自中國大陸618檔期客戶訂單的持續回流。展望下半年在新產品及新客戶的導入，整體隱形眼鏡的需求仍然暢望，加上對今年雙11檔期仍抱樂觀態度，看好第3季營收可望持續攀升，整體營運將有機會持續成長。

望隼為迎戰下半年旺季，也持續擴充產能，中國大陸丹陽廠第3季將有兩條新產線建置完成，預計最快9月投產，主要生產水膠彩片，供應中國市場需求，另外，成長最為強勁的日本市場，由於證照及產品陸續到位，今年二代濾藍光及散光產品，隨著客戶新品上架持續拉貨，也將挹注下半年營運動能。

整體而言，望隼認為，全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國大陸市場不景氣已逐漸落底，今年大陸及日本市場隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，在今年都有出貨的機會，預期今年營收仍有亮眼成長性。

拉貨 營收

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