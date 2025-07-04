外資本周大買845億元！買超前十名中金融股占一半 竟僅1檔傳產股進榜

台股4日收22,547.5點，下跌165.47點，本周下跌32.58點，但外資本周則是買超845.29億元，統計外資買賣超個股發現，本周外資買超前十名中，金融股占了5檔，電子股有4檔，傳產股僅南亞（1303）1檔， 外資周買超33,492張。

台股4日開高走低， 主因權王台積電（2330）股價開高走低， 盤中翻黑， 股價收在1,085元， 下跌5元，盤面上以矽光子、PCB等族群抗跌，指數收在22,547.5點，守住5日線，本周指數下跌32.58點、跌幅0.14%。

三大法人本周合計買超806.65億元，其中外資買超845.29億元，統計外資本周買超前十大個股依序為兆豐金（2886）、中信金（2891）、彰銀（2801）、日月光投控（3711）、聯電（2303）、華南金（2880）、友達（2409）、南亞、台灣大（3045）、玉山金（2884）等；金融股占了5檔， 外資周買超前三名都是金融股， 買超兆豐金13萬7,488張最多。

另外，外資周買超前十名的電子股中，日月光投控去年度股利為每股5.296元現金股利，7月2日除息，除息的第2天就完成填息，本周獲外資買超74,984張；聯電本周也獲外資買超71,116張。

外資本周大買台股，不過仍有多檔個股遭外資大賣， 統計外資本周賣超前十大個股依序是仁寶（2324）、元大金（2885）、寶成（9904）、富邦金（2881）、華航（2610）、華邦電（2344）、三芳（1307）、世界（5347）、凱基金（2883）、力積電（6770）等；仁寶本周高居外資賣超第一名，遭外資賣超14萬4,513張，元大金也遭外資賣超86,592張。