榮成營收／6月年減19% 大陸工紙大廠調漲報價、全年力拚轉盈

榮成（1909）4日公告6月合併營收32.68億元，年減19.39%，今年累計營收214.64億元，年減8.25%。榮成並自結6月合併營業虧損6,935萬元，合併稅前虧損2.18億元，每股稅前虧損0.17元；今年累計合併營業虧損1.38億元，合併稅前虧損5.94億元，每股稅前虧損0.45元。

法人指出，榮成6月受惠大陸工紙利差擴大，單月本業營業虧損較5月縮小，但業外因台幣大幅升值影響，認列第2季海外投資匯兌評價損失，稅前續虧。

榮成單月營收衰退，主要受大陸6月包裝紙箱需求在618電商促銷活動結束後轉淡，工紙價格小幅下行，大廠量縮保價，庫存微幅增加2~3天，仍處於歷史低位，美國關稅政策不確定性對大陸出口產生影響，進口紙到港量持續減少，加上近日大陸擴大實施消費品以舊換新補貼政策，將有助於後市工紙穩價。

近日玖龍、山鷹等多家大廠陸續宣布7月4日起每噸紙售價上調人民幣30元，呼應7月1日大陸中央財經委員會反內捲式惡性競爭政策，聚焦治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，及推動落後產能有序退出，未來大陸政策方向利好工紙大廠。

展望下半年，將逐漸進入大陸工紙旺季，預期下游包裝需求逐月增溫，在業外匯兌影響減弱及反內捲政策陸續出台下，榮成將回歸本業正常合理利潤，全年力拚轉盈。