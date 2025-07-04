現觀科營收／6月年月雙增、重回成長態勢 後市樂觀

電信數據分析大廠現觀科（6906）於4日公布，6月營收達到0.24億元，月增3.1%、年增0.8%，重回成長態勢，而合併前6個月營收表現為1.48億元、年增2.8%。事實上，現觀科手中握有非洲大客戶五年長期合約，並自去年底開始執行，合約為期五年，覆蓋範圍從原先預計的4個國家擴展至6個國家，而未來更有望增至14個國家，董事長邱大剛透露，這筆合約收入將平均的分攤至五年的營收裡，客戶將會一年、一年的繳納，因此有望在未來幾年內持續為營收帶來挹注。

據悉，現觀科近年憑自主研發的CovMo平台幫助電信業者即時、主動提升網路效能，並且能幫電信商平均降低數百萬美元的資本支出，有效減少維運成本，降低電信商的資源浪費與碳資源，也讓自身的海外銷售版圖持續加速擴大。面對全球市場的布局狀況，邱大剛表示，雖然台灣在這一塊的市場已經接近飽和，但現觀科長期專注於高成長的海外市場，並主力開拓成長空間最大的人口紅利國家，而台灣的營收占比本就不到10%，因此在全球趨勢的帶動之下，仍握有龐大的市場商機。

展望未來十年，邱大剛坦言，由於目前在前十大人口紅利國家當中，有至少五個國家都已經成為現觀科的客戶，因此未來成長幅度仍相當樂觀，他透露，公司近年的營收成長，跟人口紅利國家的訂單增加有蠻明顯的關係，事實上，目前團隊已將印尼前三大業者的訂單全數拿下，而印度市場的市占率也已囊括2/3，至於非洲六國長約也持續在進行中，今年至明年最主要的幾個客戶也都已經進入簽約、或已簽約，而北美客戶雖然還在簽約、但也已同時進入了實際交付的流程，只待後續訂單逐步完成交付，該成果也將逐步顯現。

展望未來的市場趨勢，邱大剛指出，由於關稅的不確定性，許多業者在短期內暫停預算，導致行動廣告的收益受到影響，但他相信若美中關稅戰結果有利，將會迎來報復性增長。而在技術方面，他提及了新開發的虛擬足跡分析軟體，該項目在疫情期間已經半成品，並計劃進一步推廣至包括公共安全等領域。儘管政府購買與合作進程緩慢，但他相信積極聯繫客戶將帶來新的機會。需要注意的是，對於股價的震盪及市場環境的影響，他認為，這與整體經濟及外匯情況有關，未來需加強宣傳與推廣，以提高市場信心及股價表現。