台股周線翻黑跌0.14%…三大法人本周買超806億元 兩大權值強於大盤
台股7月4日受台積電（2330）轉跌影響，指數開高走低，盤面倚靠矽光子、PCB等少數族群抗空，終場大盤指數下跌165.47點、收22,547.5點，驚險守住5日線，成交值降至3,218.8億元，三大法人轉賣超36.22億元。
累計一周，集中市場跌32.58點、跌幅0.14%，日均量降至3,510.8億元；櫃買指數跌2.02點、跌幅0.86%，日均量降至988.4億元，兩市周線皆由紅翻黑。三大法人買超806.65億元。個股方面，權值要角台積電、聯發科（2454）表現強於大盤，材料*-KY（4763）則因進行1股拆10股的技術性因素與市場波動疊加，股價周跌90.01%。
統計三大法人4日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超5.55億元，投信賣超43.78億元；自營商買超（合計）2.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.15億元、自營商（避險）買超5.17億元。
觀察本周權值股表現，台積電周漲0.46%、收1,085元，守穩5日線上；聯發科周漲0.39%、收1,290元，持續挑戰季線反壓；鴻海（2317）周跌2.42%、收161元，5日線沒能站穩，周線也翻黑；廣達（2382）周跌2.63%、收278元，丟失5日線、周線翻黑；台光電（2383）周漲6.58%、收923元，盤中與收盤新天價分別達963元、928元，周線連2紅；南亞科（2408）周跌8.76%、收48.45元。
統計本周漲幅前10名個股依序為：地心引力漲47.01%、收24.55元，智晶漲29.66%、收26.45元，凱崴漲29.06%、收13.1元，泓格漲27.9%、收84.8元，上亞科技漲26.67%、收45.6元，環宇-KY漲25.44%、收143元，東哥遊艇漲24.34%、收235元，杭特漲22.78%、收67.9元，位速漲19.38%、收21.25元，尖點漲18.88%、收49.75元。
統計本周跌幅前10名個股依序為：材料*-KY因進行1股拆10股的動作，周跌90.01%、收88.4元；隆銘綠能跌24.81%、收15元，昶瑞機電跌21.65%、收99.5元，泰茂跌19.61%、收102.5元，銘旺科跌18.71%、收60.4元，綠電跌17.7%、收30.45元，天鈺跌17.44%、收187元，台揚跌17.18%、收9.4元，生合跌15.73%、收120.5元。
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