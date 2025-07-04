台股周線翻黑跌0.14%…三大法人本周買超806億元 兩大權值強於大盤

當央行不還手：鮑爾如何對抗川普炮火 隨著川普的砲火攻擊變得愈來愈猛烈，在公開場合，鮑爾開始依循幾個不成文的規定： 守則一：不談論川普 第一個守則常引來旁人乾笑、面面相覷以及尷尬的沉默

2025-07-04 11:33