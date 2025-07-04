台股開高走低下跌165點收22,547點 台積電下挫5元收在1,085元

台股4日開高走低，早盤以22756.55點開出，終場收22547.5點，下跌165.47點，跌幅0.73%，成交量3218.8億元。櫃買則收231.6點，下跌2.99點，台積電（2330）收在1,085元，下跌5元，跌幅0.46%。

盤面上以類股來看，電器電纜、電機機械、電子通路、光電、綠能環保、鋼鐵、油電燃氣等較為弱勢，另外，紡織、食品、貿易百貨等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，奇鋐（3017）、台達電（2308）、南亞科（2408）、兆豐金（2886）、台光電（2383）、聯鈞（3450）、鴻海（2317）、緯創（3231）、世紀鋼（9958）、華碩（2357）、神達（3706）、緯穎（6669）、中華電（2412）、AES-KY（6781）、廣達（2382）、亞光（3019）、京元電子（2449）等。

而量大強勢的則有，華星光（4979）、聯發科（2454）、環宇-KY（4991）、欣興（3037）、台燿（6274）、世芯-KY（3661）、金像電（2368）、旺矽（6223）、杭特（3297）、貿聯-KY（3665）、日月光投控（3711）、南電（8046）、順達（3211）等。

統一投顧表示，美國眾議院通過減稅法案、解除對中國乙烷及晶片設計軟體出口的限制，加上美國6月非農新增就業人數及失業率均優於市場預期等利多，美股持續走揚；新台幣持續升值創3年來新高，熱錢持續推升台股走揚，技術面維持強勢，類股良性輪動。

惟外資避險空單仍逾5萬口，台幣匯率強升將影響營收及財報評價，仍須留意7月中~8月中財報季匯損影響。選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有業績題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、生技、台幣升值概念股、重電及能源等。