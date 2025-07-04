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營收創高難敵賣壓！南亞科跌破50元 記憶體族群剩這檔撐場

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體大廠南亞科。（本報系資料庫）
記憶體大廠南亞科。（本報系資料庫）

DDR4價格強勁上漲，推升南亞科（2408）6月營收突破40億元，連續5個月成長，創35個月新高，年增逾20%。但受短線漲多賣壓及川普關稅大限將至影響，股價持續回落，4日盤中重挫逾半根停板，失守50元關卡，波段跌幅達22%，空頭氣焰延燒至華邦電（2344）、晶豪科（3006）、宇瞻（8271）等記憶體股，僅創見（2451）開低走高逾3%撐場。

南亞科受惠DDR4晶片價格飆升及出貨增加，帶動營收持續成長，6月合併營收為40.74億元，攀上近三年高點，月增22.23%，連5個月呈現成長格局，並較去年同期成長21.14%；第2季營收攀上105.26億元，季躍增46.44%、年增6.1%，寫下近11季最佳表現；2025年上半年合併營收177.14億元，年減8.8%。

籌碼面上，南亞科6月23日股價跌破5日線的9個交易日以來，三大法人僅兩個交易日買超，累計賣超64,056張，包括外資賣超28,819張、投信賣超33,845張、自營商賣超1,392張。

據TrendForce最新記憶體市場觀察報告指出，DDR4近期報價漲勢強勁，主要來自供應商削減產出與市場搶貨潮。隨著價格進入高檔區間，供應商正逐步釋出庫存，預期第3季整體供應逐步改善。

展望後市，南亞科高曾日前表示，看好AI伺服器及一般伺服器需求持續成長，以及下半年DRAM市況價量齊揚，消費型電子終端產品則在政策刺激下獲得提升。此外，南亞科也積極布局邊緣AI裝置市場，專注客製化高頻寬記憶體（HBM），正與封測夥伴福懋科技（8131）、補丁科技與先進製程的晶圓代工廠合作，相關產品將會在2026年底前亮相，屆時期望完成客戶驗證。

綜合來看，記憶體產業正處於供需調整與政策變動的關鍵期，川普關稅寬限將屆及新台幣升值帶來短期壓力，恐影響市場信心與獲利表現。然而，隨著AI、高階記憶體需求持續攀升，台灣廠商憑藉技術優勢與靈活調整，有望在挑戰中尋得成長契機，未來產業前景仍具長遠發展潛力。

南亞科 營收

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