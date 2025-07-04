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PCB 喜迎旺季！ABF 三雄延續填息行情 柏承、尖點火力全開

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

PCB族群營運步入傳統旺季，多頭也跟著動起來！4日股王台光電（2383）再刷新天價963元後雖頻頻翻黑，仍點火柏承（6141）觸及漲停，上游鑽針廠尖點突破50元關卡；此外，AFB載板三雄南電（8046）、景碩（3189）3日快速填息達陣後，早盤分別續漲逾3.5%、2%。整體熱度持續。

在產業旺季、題材熱度與除息行情三重驅動下，PCB族群重新成為吸睛焦點。法人預期，隨AI伺服器、高速運算、車電滲透率持續拉升，下半年將是PCB材料與高階載板廠商的獲利加速期，相關個股仍具波段潛力。

根據台灣電路板協會（TPCA）最新數據，2025年台灣PCB產業鏈產值將挑戰1.29兆元，年增5.8%，創歷史新高。除台光電、聯茂（6213）、台燿（6274）等銅箔基板（CCL）龍頭外，軟性銅箔基板領頭羊台虹（8039）及玻纖布廠富喬（1815）等材料商成長更勝產業平均。

台光電持續受惠AI伺服器與車用電子推動的高頻高速需求，股價4日早盤再創963元新高，持續向千元整數關卡挺進。盤中雖一度翻黑，仍強勢點火PCB中下游族群。

此外，ABF載板三雄近期除權息行情強勢演出。南電與景碩3日同步完成「一日填息」，4日盤中分別上攻逾3.5%、2%，分別逼近130元與90元整數關卡；另一龍頭欣興（3037）將於7月10日除息1.5元，股價3日強漲逾4%，4日則小幅整理於平盤附近。

鑽針廠尖點（8021）前5月營收年增近18%，積極拓展AI伺服器、高速運算與車用電子應用，營運展望樂觀。柏承則在大陸南通廠完成首期產能建置後，持續整合資源，第三季可望放量出貨，推升業績。

PCB 台光電

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