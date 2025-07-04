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川普政策添變數、第3季怎麼配？法人推「股優於債」策略

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

在全球政經不確定性之際，債券ETF再度成為資產配置的一環。法人指出，川普2.0政策風險加劇，帶動資金自美債市場流出，轉而布局歐洲、日本等已開發國家資產，面對下半年多重風險交錯，包括通膨、央行政策及地緣政治，建議採股債均衡策略，其中債券配置以中長天期投資級債券ETF為主，可強化組合防禦性。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，從ETF資金流向的角度分析，受川普2.0極端政策帶來的不確定性影響，「美國例外論不再」成為今年上半年市場的共識觀點，以致於資金明顯流出美國資產，特別是在美債的拋售上，轉進其他已開發市場如歐洲、日本等，尋求兼具資產價值及安全性的替代選擇，屬於近年來較為罕見的特殊現象。

但在這樣的環境下，投資人對於台股的投資仍然情有獨鍾，從資金流向可見端倪：投資人持續買進包括台股市值型ETF以及台股高股息ETF的熱度不減，而最主要流出的部分則為長天期美國政府公債ETF。

展望後市，台新投信表示，時序進入下半年，預估金融市場仍會受到多重風險所影響，包括全球通膨趨勢、主要央行的貨幣政策走向、對等關稅協商結果以及地緣政治風險等。

然而，金融市場的韌性仍佳，應該可以挺過這些風險。建議投資人第三季資產配置採股優於債的策略，投資人以股票型基金配置60%，債券型基金配置40%的方式，建構進可攻、退可守的投資組合。債券基金方面，看好中長天期投資級債券ETF，可增加防禦性。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 （00942B）研究團隊表示，全球股市自4月以來大幅上漲，整體評價已偏高，短期或面臨技術性修正壓力，隨著6月底法人季底調整臨近，市場可能出現股債再平衡，債券ETF有望受惠資金轉向，吸引中長線資金提前布局。

美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準，配合Fed下半年可望降息，而長天期投資級債券受惠Fed降息又相對大，建議優先布局美國20年期以上A級公司債券ETF。

ETF 債券ETF

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